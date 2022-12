Coalitie wil nieuwe asielcrisis voorkomen: ‘Als nareisregeling van tafel gaat, blijft rest van akkoord’

Tweede Kamer unaniem: verlaag proeven met apen naar minimum

De Tweede Kamer heeft het kabinet unaniem verzocht om het aantal dierproeven met apen tot het absolute minimum te beperken. Alle twintig partijen in het parlement ondertekenen een motie van Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren, waarin wordt opgeroepen te onderzoeken hoe het aantal proeven verder omlaag kan worden gebracht. In 2016 werd een vergelijkbare motie ook al unaniem aangenomen in de Kamer.

25 november