Commissie: invloed koninklijk huis in zaak-Poch niet gebleken

Een commissie die onderzoek deed naar deze suggesties, concludeert dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en kringen rond het koninklijk huis ‘pas in een zodanig laat stadium op de hoogte zijn geraakt van de zaak-Poch, dat zij het onderzoek naar de heer Poch niet hebben kunnen beïnvloeden’, schrijft justitieminister Dilan Yeşilgöz in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Niets wijst erop’

Een nieuwe commissie onder leiding van oud-senator Alexander Rinnooy Kan stelt nu dat ‘niets erop wijst’ dat het telefoongesprek is gevoerd vanuit de directe omgeving van het koninklijk huis. Volgens de commissie waren in de periode voorafgaand aan het telefoongesprek al enige tientallen mensen op de hoogte van het onderzoek naar Poch, die verdacht werd van het uitvoeren van zogeheten dodenvluchten tijdens de juntaperiode in Argentinië. De vader van Máxima maakte deel uit van dat regime.

De informatie over het onderzoek was destijds al bekend onder medewerkers van de Nationale Recherche, het Openbaar Ministerie en van organisaties als Eurojust en Europol, schrijft de minister. De commissie acht het volgens haar ‘niet ondenkbaar’ dat via deze vele geïnformeerden informatie naar buiten is gelekt. Daarbij is volgens de commissie ‘niet gebleken’ dat er een mogelijke lijn was vanuit deze groep naar het koninklijk huis of kringen daaromheen.