Congresleden VS: Nederland zal zich aan Navo-norm voor hogere uitgaven defensie houden

Nederland kwam, net als veel Europese landen, jarenlang niet in de buurt van dat percentage, ondanks toezeggingen aan de Navo om de uitgaven op te schroeven. Na de Russische inval in Oekraïne werd fors meer geld uitgetrokken voor defensie.

In 2024 en 2025 zou Nederland daardoor de norm wél halen, al blijkt uit recente prognoses dat dit toch niet lukt, omdat de economie groeit. Dan neemt het bbp toe, waardoor het percentage dat aan defensie wordt uitgegeven verhoudingsgewijs daalt. Toch zijn de Amerikanen gerustgesteld, omdat uit de verkiezingsprogramma’s die toe nu toe gepubliceerd zijn brede politieke steun blijkt voor de 2 procentsnorm.

De Amerikanen hameren er al jaren op bij Europese landen om méér geld uit te geven aan defensie. ,,De tijden dat onze ambassadeurs regeringen in Europese hoofdsteden moesten bedelen en smeken om zich te committeren aan de 2 procentsnorm is wel voorbij", zei de Republikeinse afgevaardigde Bill Huizinga, die van Nederlandse komaf is. Zo drong de vorige Amerikaanse ambassadeur, Pete Hoekstra, er bij Nederland regelmatig publiekelijk op aan om de defensie-uitgaven op te schroeven. De huidige ambassadeur, Shefali Razdan Duggal, hoeft dat niet meer te doen.

Vooroplopen

In plaats van reprimandes complimenteerde de zevenkoppige Congresdelegatie, bestaande uit vier Republikeinen en drie Democraten, ons land juist met de inzet voor Oekraïne. ,,Nederland liep voorop: leverde Patriot-afweergeschut, Leopard-tanks en veel andere militaire steun", aldus de Republikeinse afgevaardigde Ann Wagner.

Niet voor niets nam de delegatie Nederland op in het reisschema, waar verder nieuw Navo-lid Finland en toekomstige lidstaat Zweden op stonden. McCaul: ,,Nederland heeft leiderschap getoond. Dat het land nu ook vooroploopt bij de training van F-16-piloten zorgde ervoor dat we hier op bezoek wilden.” De Amerikanen zijn twee dagen in ons land en spreken ook met demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren, de aanklager van het Internationaal Strafhof en chipmachinefabrikant ASML.

In de Verenigde Staten zijn de Republikeinen en Democraten op veel onderwerpen diep verdeeld. De Congresleden die ons land bezoeken, willen vooral eenheid uitstralen. Vooral als het gaat om de oorlog in Oekraïne, hoewel binnen de Republikeinse partij gespeculeerd wordt over het afbouwen of stoppen van de Amerikaanse militaire steun aan het land.

De Republikeinse delegatieleider McCaul wil daar niets van weten: ,,Wij, Republikeinen en Democraten, staan zij aan zij in onze strijd tegen meneer Poetin.” Zijn Democratische collega Gregory Meeks viel hem bij: ,,De boodschap hier is eenheid. Voor mij heeft Poetin al verloren. Hij wilde de Navo uit elkaar spelen, dat is niet gelukt.”

Daarnaast ziet McCaul ‘een directe link’ tussen Oekraïne en Taiwan: als Rusland de oorlog wint, zal China het eiland dat het beschouwt als afvallige provincie ook met geweld willen innemen. ,,We kunnen het ons niet veroorloven om in Oekraïne te falen. Want dan wacht daar de volgende oorlog.”

Binnenboord

Volgens VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans, voorzitter van de parlementaire contactgroep VS, is draagvlak onder het volk voor steun aan Oekraïne ‘de grootste uitdaging’ – óók in Nederland. ,,We moeten iedereen mee krijgen. We moeten daarom ook met onze kiezers in gesprek.”

Ook in de VS naderen verkiezingen, in november 2024. Daarbij is de kans aanwezig dat oud-president Donald Trump het opneemt tegen zittend president Joe Biden. In 2018 zinspeelde Trump erop de Navo te verlaten. Op de vraag of veiligheidsgaranties die de Navo biedt (een aanval op één is een aanval op allen) ook na een machtswissel in het Witte Huis nageleefd worden, zei McCaul dat hij ‘ervan overtuigd is’ dat ‘het antwoord ja is'. Maar, zo benadrukte hij: ,,Oekraïne is in jullie achtertuin.”

