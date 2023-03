D-day CDA: fractie wil andere stikstofkoers, ‘maar ik ga niet hier een kabinetscrisis afkondigen’

Nederlaag op nederlaag: ‘B-merk’ CDA is al langer in verval

Doorgaan op de oude voet kan niet, vinden CDA’ers. En met of zonder Hoekstra als leider, binnen óf buiten het kabinet: de stikstofkoers moet radicaal anders, vindt de partij in navolging van onder meer BBB en LTO.

Fractieleider Pieter Heerma zegt dinsdag dat het CDA het kabinet ‘zal controleren’ op de belofte dat de verkiezingsuitslag niet zonder gevolgen mag blijven, zoals ook premier Mark Rutte vrijdag aangaf. ,,Het is duidelijk dat er een nieuwe politieke en maatschappelijke realiteit is waartoe het kabinet zich moet verhouden.” Hoe dat concreet moet worden, liet de CDA-fractieleider in het midden.

,,Maar het kabinet moet hiermee aan de slag en wij zullen als Kamerfractie controleren of dat lukt.” D66-leider Sigrid Kaag herhaalde dinsdagochtend juist dat afspraken uit het regeerakkoord en het Remkes-rapport over stikstof en 2030 overeind staan: ‘Afspraak is afspraak'. Stikstofminister Christianne van der Wal lijkt de deur wel meer open te zetten voor wijzigingen van het stikstofbeleid: ,,Enerzijds is er een groot probleem rond natuur en stikstof, tegelijkertijd heeft de kiezer gesproken. Dus dat gesprek voeren we nu in het kabinet, daar loop ik niet op vooruit.”