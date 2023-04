D66-Kamerlid (voorlopig) niet bestraft nadat hij ON!-verslaggever voor fascist uitmaakt

De aangiftes tegen Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66), die een verslaggever van Ongehoord Nederland! voor een draaiende camera uitmaakte voor ‘fascist’, zijn voorwaardelijk geseponeerd door het Openbaar Ministerie. De uitspraak deed De Groot in bijzijn van bezoekers die een rondleiding door de Tweede Kamer kregen. Later trok hij zijn woorden in.

Het OM ziet de uitlating als een strafbare belediging omdat het ‘onnodig grievend’ is. Toch ziet het OM geen reden om De Groot daadwerkelijk te straffen. Het OM vindt dat de opmerking van het Tweede Kamerlid terloops werd gemaakt. Ook weegt mee dat De Groot kort na de uitzending van het fragment publiekelijk zijn excuses maakte. Het OM is daarnaast van mening dat de omroep het incident groter heeft gemaakt dan het in eerste instantie was, door het uit te zenden.

Daarom wordt de zaak voorwaardelijk geseponeerd. Als De Groot in de toekomst opnieuw een dergelijke fout maakt, wordt hij alsnog vervolgd voor zijn fascist-opmerking.

Draaiende camera

Jonathan Krispijn, verslaggever bij de rechtse omroep Ongehoord Nederland, wilde in december met draaiende camera een vraag stellen aan D66'er Tjeerd de Groot. Die was op dat moment bezig aan een rondleiding voor internationale bezoekers. ,,We negeren hem altijd”, vertelde De Groot in het Engels aan de groep mensen, terwijl hij naar Krispijn wees. ,,Omdat het fascisten zijn.”

Krispijn probeerde daarop later verhaal te halen. ,,U noemt mij een fascist. Letterlijk in mijn gezicht. Terwijl u mensen aan het rondleiden bent. Wat is dat voor gedrag?”, vraagt de verslaggever. De Groot negeerde hem in eerste instantie, maar kwam twee dagen later terug op zijn woorden. Ondanks het publieke excuus liet de omroep het er niet bij zitten en deed aangifte tegen het Tweede Kamerlid.