De hulptroepen van Hugo en de komst van sanctietsaar Stef Blok

video Kamer reageert geschokt op beelden uit Boetsja: ‘gruwelijke oorlogsmis­da­den van Poetins hand’

Ook in de Tweede Kamer is geschokt gereageerd op de beelden van het bloedbad dat zich terugtrekkende Russische militairen volgens de Oekraïense autoriteiten hebben aangericht in Boetsja, een voorstad van Kiev. Veel Kamerleden spreken van oorlogsmisdaden.

3 april