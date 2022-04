De Jonge zegt sorry, maar toch zal de nasleep van de Sywert-deal de CDA’er blijven achtervolgen

CDA-minister Hugo de Jonge heeft vele politieke talenten, maar sorry zeggen lijkt er niet één van, moest het ene na het andere Kamerlid gisteren concluderen. In het marathondebat over De Jonges bemoeienis met de megamondkapjesdeal verwachtten partijen meer deemoed.



Maar de huidige minister voor Volkshuisvesting week weinig af van zijn vooraf bepaalde marges van het mea culpa. In het kort: De Jonge erkent dat hij meer had moeten melden over zijn appcontact met en over Van Lienden, maar nee, hij bemoeide zich echt niet inhoudelijk met de miljoenenorder.



,,Ik heb wél contact gehad óver Van Lienden. Maar die contacten zijn niet gemeld. Mijn betrokkenheid bij de zaak is daardoor niet goed toegelicht en daarvoor wil ik mijn oprechte excuses maken aan de Kamer en aan de media”, zei De Jonge toen hij aan bod kwam, pas zo’n acht uur na de start van het debat. ,,Zo heb ik verwarring laten ontstaan, ik reken dat mezelf aan. Ik heb onbedoeld ook bijgedragen aan wantrouwen. Daarom vind ik ook dat ik hier vandaag moet helpen dat vertrouwen te herwinnen.”