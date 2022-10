De Mos en Guernaoui emotioneel in de rechtbank: ‘Sta ermee op en ga ermee naar bed’

RECHTSZAAK DE MOSHet beeld is zwartwit op dag één van de rechtszaak over de Haagse corruptieaffaire. Het Openbaar Ministerie ziet een syndicaat van corruptie politici en ondernemers die elkaar geld en voordeeltjes toeschuiven, de verdachten spreken juist van een politiek proces en een ‘klopjacht’.

De corruptieaffaire draait om omkoping, lekken en voortrekken rond de politieke partij Groep de Mos/Hart voor Den Haag. Het Openbaar Ministerie verdenkt partijleider Richard de Mos, nog twee politici en vijf Haagse ondernemers ervan samen een criminele organisatie te vormen.

De bevriende ondernemers doneerden aan de partij, in ruil daarvoor kregen ze voorrang en voordeel, is de aanklacht. Drie jaar geleden waren de invallen van de Rijksrecherche, sindsdien is de partij politiek vleugellam en veroordeeld tot de oppositiebankjes. Het OM beschouwt 110.000 euro aan donaties verdacht. Vrijdag was een eerste voorbereidende rechtszitting in Rotterdam.

Volledig scherm Richard de Mos in de rechtbank van Rotterdam, naast zijn advocaat Peter Plasman en medeverdachte Rachid Guernaoui. © Frank Jansen

‘Complexer’

,,We zien sterke aanwijzingen voor een strafbare vorm van corruptie”, zei officier van justitie Jolanda de Boer. ,,Dit is gecompliceerder dan de meeste zaken. Dat komt omdat meerdere verdachten samen een exclusief netwerk vormden. Door voor elkaar, bij uitsluiting van anderen, structureel diensten en wederdiensten te regelen.”

Het sleept wel tergend lang, erkenden betrokkenen. Maar corona, verzoeken van de verdediging en de ‘complexiteit’ van het onderzoek zorgden voor vertraging. Het dossier beslaat in totaal 15.000 pagina’s, tientallen getuigen zijn ondervraagd, meldde De Boer: ,,Het was geen kortdurend incident. En het gaat om zeer grote hoeveelheden digitale gegevens, er is oneindig veel whatsappverkeer en heel veel e-mails.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Pas in januari wordt de strafzaak inhoudelijk behandeld. Het OM zet hoog in, met de verdenking van criminele organisatie bovenop de losse feiten als omkoping en lekken. ,,Men ging behoorlijk planmatig te werk”, zei de officier van justitie. ,,Het ging om het bevoordelen van een selecte groep ondernemers, precies de sponsoren van de partij.”

Hoofdverdachte Richard de Mos herhaalde -met veel kwinkslagen en aanvallend richting OM, andere partijen en de media - dat er geen sprake is van corruptie of omkoping: ,,Al drie jaar wordt er een klopjacht op mij gemaakt. Ik ben al veroordeeld zonder dat uw rechtbank zich over de zaak heeft gebogen. Ja, ik heb donaties opgehaald en ombudspolitiek bedreven.”

,,Maar zonder een splinter aan bewijs is mijn partij buiten het stadsbestuur gehouden. Dit is ook een politiek proces geworden. Ik heb met bloed, zweet en tranen 100.000 euro opgehaald voor mijn partij. Ik deed alles transparant, vergunningen liepen via collega’s in het college, vastgoedregels golden voor de hele stad.” Aan het eind van zijn relaas prijst De Mos zijn eigen boek over de kwestie nog even aan. ,,Voor die enkeling die dat prachtige boek nog niet gelezen heeft, heb ik een exemplaar meegenomen.”

Lees verder na de video

Het OM ziet iets compleet anders dan de verdediging en claimt dat De Mos en partijgenoten hun politieke macht gebruikten om in ruil voor donaties bevriende ondernemers voor te trekken. De samenleving was het slachtoffer omdat democratische waarden als integriteit en het algemeen belang zo geschaad worden, schetste de officier. ,,Het viel op dat een aantal ondernemers rechtstreeks invloed hadden op het verkiezingsprogramma van de partij en zich ook bemoeiden met het Haagse coalitieakkoord in 2018. Het lijkt erop dat hun eigen belangen zijn opgenomen in dat akkoord.” Een en ander gebeurde ‘op slinkse wijze’, aldus het OM.

,,Draait deze zaak dan om de ombudspolitiek? Nee, dit is geen politiek proces", zei de officier van justitie. ,,Dit onderzoek is niet begonnen door de handelwijze van de heer De Mos, het startte na een melding over gesjoemel met een horecavergunning. Toen werden de broers A. getapt, daarna De Mos, toen is het balletje gaan rollen.”

Ontkennen

Alle verdachten ontkennen schuld. Ex-wethouder en verdachte Rachid Guernaoui ‘staat ermee op en gaat ermee naar bed' vertelde hij geëmotioneerd in de zaal. ,,Mijn hele leven wilde ik het goede voorbeeld geven voor de samenleving. Ik deed het integriteitsdossier bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, ik studeerde Rechten. Er is helemaal niets verkeerd gegaan. En dan wordt gezegd dat het een complex onderzoek is: het is niet complex! Er zijn verdenkingen, zogenaamde feiten, er liggen stukken en verklaringen. Beslis. Maar het OM doet niks met onze verklaringen.”



Vastgoedondernemer en grote partijsponsor Dennis Buis is er ook ‘kapot’ van, meldt zijn advocaat. De pandjesbaas kan geen zaken meer doen, kampt met gezondheidsproblemen en zit in het buitenland. Hij was ook niet in de rechtbank aanwezig.

Lees verder na de foto

Volledig scherm Voormalig wethouder van Den Haag Richard de Mos komt aan bij de rechtbank. © ANP

Voor de inhoudelijke behandeling in januari trekt de rechtbank in Rotterdam - waar zaken van het Landelijk Parket behandeld worden - bijna drie volle weken uit.

In totaal zijn er acht verdachten in de Haagse corruptie-affaire. Vrijdag moesten de twee ex-wethouders van Groep de Mos voorkomen plus twee kompanen, één uit de vastgoedwereld en één uit de Haagse horecasector. Maandag is het de beurt aan de andere vier verdachten.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.