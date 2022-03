Dijkgraaf in eerste speech als minister: ‘Neem het op voor de feiten’

dit was 2021 Viroloog Marc Van Ranst: ‘Als wap­pie-organisa­tie me vraagt om te komen spreken doe ik dat’

In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag: de Belgische viroloog Marc Van Ranst (56) is een fenomeen. Hij wordt alom gewaardeerd om zijn deskundigheid, maar ook door velen gehaat om zijn scherpe tong. Hij moest afgelopen jaar enige tijd onderduiken. ,,Ik zou best salsaleraar willen zijn. Prachtig beroep lijkt me dat.’’

29 december