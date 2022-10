DNB: ‘Compenseer alleen energierekening van mensen die het écht nodig hebben’

Dit zegt de DNB-directeur zondag in tv-programma Buitenhof. De voorman van de Nederlandsche Bank is de afgelopen weken naar eigen zeggen met deze boodschap de hort op gegaan in Den Haag. Hij wil het kabinet ervan doordringen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan huidige vorm van het compenseren van de energierekening. Probleem is volgens hem dat niet duidelijk is waar het geld vandaan moet komen om de compensatie van te betalen. Ook is het onduidelijk hoe hoog het bedrag is dat het kabinet daarvoor nodig heeft.