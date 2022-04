Door blunder met cijfers verkeerde boeren op lijst grootste uitstoters: ‘Gênant en kwalijk’

Juist boeren die recent nog verbeteringen hebben doorgevoerd om uitstoot tegen te gaan, zijn ten onrechte op de lijst terechtgekomen. Dat blijkt uit navraag van deze site bij zowel het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als het RIVM. De woordvoerder van de VVD-bewindsvrouw laat weten ‘gisteravond laat gehoord te hebben van de fout’. ,,Dit betreuren wij ook,’’ aldus de zegsman. ,,Als je een luchtwasser hebt waardoor er veel minder uitstoot de stal uitgaat, sta je evengoed nog op de lijst.’’



Het RIVM erkent de fout. „In het foutieve databestand hebben stallen met moderne emissiereducerende technieken een code toebedeeld gekregen die hoort bij een minder schoon staltype’’, legt het instituut uit. ,,Omdat het hierbij juist vaak gaat om stallen met grote aantallen dieren is het effect van deze onvolkomenheid voor deze stallen groot. Dat kan betekenen dat stallen die in werkelijkheid geen hoge emissie hebben toch op de lijst staan.”



LTO Nederland noemt het ‘een heel slordige fout’. De land- en tuinbouworganisatie wil dat dit nog voor het debat van vanavond 18.00 uur wordt rechtgezet. ,,Vanavond is dat debat waar het gaat om stikstofproblematiek en dan moet je met de juiste cijfers het gesprek kunnen voeren. Dan is dit heel erg slordig!’’, aldus een woordvoerder van LTO Nederland.

De lijst met boerenbedrijven is geanonimiseerd opgeleverd, dus er staat alleen dat het bijvoorbeeld een veehouderij uit een bepaalde plaats betreft. ,,Gelukkig is de lijst geanonimiseerd opgeleverd, anders was het wel heel vervelend geweest’’, erkent het ministerie van landbouw.

Uitleg geven in debat

In een Kamerdebat zal Van der Wal vanavond uitleg moeten geven over de fout. Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging zegt dat er ‘enorm geprutst is met de uitstootlijsten door het RIVM’. Ze wil van de minister weten ‘hoe dit heeft kunnen gebeuren’. Van der Plas vraagt zich ook af hoe lang deze lijst al rondgaat en of de gegevens ‘gevolgen hebben gehad voor het beleid’. Zij zou het liefst een brief zien vóór het hoofdlijnendebat vanavond. ,,Ik heb gesproken met boeren die zeggen: ik vermoed dat dat mijn bedrijf is, maar dat het aantal kilogrammen ammoniak onmogelijk is.’’

Wat Van der Plas ‘stuitend’ en ‘bizar’ vindt is dat er niemand bij het ministerie de fouten in de lijst had opgemerkt. ,,Zijn jullie je zo aan het blindstaren op stikstofuitstoot, dat jullie zelfs niet zien dat dit fout is? ,,We praten over boeren uitkopen voor miljarden. Je sluit honderden bedrijven, compleet met gezinnen erbij. Daar kun je niet even overheen praten, met foutje in een excellsheet.’’ Zij wil voor 17.00 uur een brief van de Stikstofminister met een uitgebreid feitenrelaas over hoe dit mis kan zijn gegaan. ,,Ze hebben gezegd dat ze hun best gaan doen.’’

Zij krijgt bijval van CDA-Kamerlid Derk Boswijk: ,,Ik heb me er ook echt over verbaasd dat er zo’n grove fout in zit.’’ Hij hoopt, net als veel andere Kamerleden, dat de bewindsvrouw in het debat tekst en uitleg kan geven. ,,Top 100 is top 100‘’, zegt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet, dat de lijst had opgevraagd. ,,Er zullen boeren van de lijst afvallen, maar dus ook nieuwe boeren bijkomen.’’

