Duizenden zetels voor lokale partijen, maar ze krijgen geen cent uit Den Haag: ‘Onhoudbaar’

VIDEO Kabinet: Sneller van Russisch gas af, sluiting Groninger gasveld niet zeker

Het kabinet neemt maatregelen om zo snel mogelijk minder afhankelijk te zijn van gas uit Rusland en toch te zorgen dat we de komende winter niet in de kou zitten. Dat schrijft minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) in een brief aan de Tweede Kamer. Tegelijk overweegt het kabinet het Groninger gasveld langer open te laten, al blijft sluiting het ‘doel’.

14 maart