E-step zweeft tussen visie en veiligheid

In zeventien Europese landen rijden al elektrische steps, vooral in de vorm van de deelstep. Dat is een te huren step die de huurder op de ene plek oppikt en later elders kan achterlaten. De elektrische deelsteps zijn populair: ze belasten het milieu niet, ze zijn hip en snel zonder dat de gebruiker zich hoeft in te spannen. Opvallende afwezige in de lijst van landen waar ze rijden, is Nederland.



Omdat Nederlanders de steps in andere landen tegenkomen, heeft het Verbond van Verzekeraars een waarschuwing afgegeven: wie een elektrische step aanschaft en een ongeluk veroorzaakt, moet zelf dokken. In Nederland mogen de e-steps namelijk de openbare weg niet op.



Bird, een Amerikaans deelstepbedrijf, probeert al sinds mei 2018 in Nederland aan de slag te kunnen gaan. Gesprekken met het ministerie van Infrastructuur om de step goedgekeurd te krijgen voor de openbare weg, verliepen moeizaam, vertelt Bart de Liefde, hoofd beleid EU en Scandinavië bij het bedrijf. ,,De elektrische step valt onder de regels voor de categorie bijzondere bromfietsen - dat is zo'n beetje alles wat geen fiets, brommer, motor, auto of vrachtwagen is.''