EBI Vught krijgt eigen zittingszaal à 15 miljoen, zodat gevangenen als Taghi minder hoeven reizen

Eigen risico per behande­ling niet hoger dan 150 euro

Wie een dure medisch-specialistische behandeling ondergaat, is daar straks niet meer in één klap het volledige eigen risico van 385 euro aan kwijt. Het kabinet wil een maximum instellen van 150 euro per ingreep, zo valt te lezen in de besluitenlijst van de ministerraad. Nadere details volgen in een brief van zorgminister Ernst Kuipers.

14 januari