Een derde van alle woningen in Nederland moet over op vorm van stadsverwarming

Een derde van alle woningen in ons land moet de komende jaren overschakelen op een zogeheten warmtenet. Het kabinet wil dat die netten in publieke handen komen en trotseert daarmee de wens van grote energiebedrijven die de netten moeten aanleggen.

Het kabinet wil dat warmtenetten, of stadsverwarming zoals dat al in sommige gemeenten bestaat, in de toekomst altijd voor minimaal de helft in handen is van de overheid. Dat kan een gemeente of een provincie zijn. Energiebedrijven Vattenfall en Eneco lieten daarop weten de aanleg van nieuwe warmtenetten op te schorten. Zij zijn het er niet mee eens dat ze wel moeten investeren, maar geen belangrijke beslissingen kunnen nemen.

Minister Rob Jetten (Energie en Klimaat) denkt de zorgen van de maatschappijen weg te kunnen nemen door in de wet garanties op te nemen, zodat bedrijven hun investeringen altijd terug kunnen verdienen. Ook komt er een ‘ingroeiperiode’ waarin gemeenten de aanleg van warmtenetten al wel aan private partijen mogen overlaten voordat de zeggenschap in publieke handen komt.

Gemeente als aanspreekpunt

,,Het wordt een enorme operatie om hele wijken van het gas af te halen en aan te sluiten op een warmtenet’’, zegt Jetten. ,,Net als bij elektriciteit en gas nu, willen we dat die netten in publieke handen zijn. En het is beter voor de burger als ze met vragen of de aanleg van een net in hun wijk hun eigen gemeente als aanspreekpunt hebben.’’

Bij een warmtenet wordt ergens water opgewarmd dat via leidingen naar huizen gaat om de boel te verwarmen. Nu al zijn er zo'n half miljoen woningen op zo'n vorm van stadsverwarming aangesloten. De komende zeven jaar moet dat aantal verdubbelen en voor 2050 moeten er zeker 2,6 miljoen huizen op een vorm van warmtenet zijn aangesloten.

Zeker in de steden gaat het al snel om het merendeel van de huizen, omdat in oudere appartementencomplexen er vaak geen ander goed alternatief is voor het huidige gas. In 2050 moet Nederland vrijwel van het gas af zijn.

