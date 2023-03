Excuses kabinet aan nabestaanden Peter R. de Vries, advocaat Wiersum en familie van B.

1028 kinderen in crisisnood­op­vang asielzoe­kers, onbekend of zij onderwijs en zorg krijgen

In de crisisnoodopvang voor asielzoekers (bedden in sporthallen, evenementenlocaties, tenten en op cruiseschepen) zitten 1028 kinderen. In totaal wonen bijna 6800 asielzoekers in deze noodlocaties. Van hen is dus bijna één op de zes jonger dan 18 jaar.