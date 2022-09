‘Extra geld voor hongerige leerlingen kan niet wachten’

Quote Overal zitten kinderen met honger Hans Spekman, Jeugdeducatiefonds De Tweede Kamer riep het kabinet vorige week op om 100 miljoen euro uit te trekken voor gratis lunches op scholen in kwetsbare wijken. Minister Dennis Wiersma (Onderwijs) beloofde er snel werk van te maken, maar waarschuwde ook dat het tijd kost een regeling te maken waardoor er niet nog meer taken bij leraren terecht komen.



Het Jeugdeducatiefonds roept de minister op niet te treuzelen en snel met een simpele regeling te komen. ,,Anders is het geld er pas aan het einde van het schooljaar”, zegt directeur Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds. Het fonds helpt basisscholen om hulp te bieden aan kinderen die het thuis moeilijk hebben. Zo kunnen scholen bijvoorbeeld om geld vragen als ze zien dat leerlingen thuis geen computer hebben.



Sinds afgelopen voorjaar vraagt een groeiend aantal scholen om ‘primaire levensbehoeften’ voor hun leerlingen, zoals eten, ziet Spekman. ,,Veel mensen met een lager inkomen hebben een flexibel energiecontract en die zien hun rekening al maanden oplopen. Daarnaast zijn de boodschappen door de inflatie fors duurder geworden.’’

Onvoldoende ontbijt

Uit onderzoek van SEO bleek onlangs dat een kwart van de kinderen in groep 5 van de basisschool met onvoldoende ontbijt naar school gaat. Daardoor kunnen ze minder goed leren. Sommige scholen met veel leerlingen uit kwetsbare gezinnen bieden hun leerlingen daarom nu al de mogelijkheid om op school een boterham te eten. ,,En waar dat niet gebeurt, heeft de juf altijd wel extra eten in een la of heeft de directeur een kast vol Snelle Jelles. Overal zitten kinderen met honger’’, zegt Spekman.

Er zijn in Nederland 1800 basisscholen waarvan meer dan de helft van de leerlingen opgroeit in armoede, volgens de definitie van het Jeugdeducatiefonds. Op middelbare scholen speelt het armoedeprobleem ook, maar minder. Volgens Spekman komt dat doordat de ergste problemen voortkomen in eenoudergezinnen. ,,Vaak gaan moeders meer uren werken als de kinderen van de basisschool af zijn. Maar we zien ook een toename van armoede onder werkende ouders.’’

Eigen bed

Hoe de 100 miljoen euro wordt besteed, is nog onduidelijk. Het kabinet wil scholen in elk geval niet verplichten om al hun leerlingen gratis lunch of ontbijt te geven. Mogelijk wordt het geld ondergebracht bij een al bestaande subsidieregeling voor de zogeheten ‘Rijke schooldag’. Die is bedoeld voor scholen in wijken waar veel kinderen in armoede leven. Met het geld kunnen scholen boeken kopen voor kinderen of zorgen dat ze na schooltijd kunnen sporten. De subsidieregeling voorziet nu niet in het opzetten van catering op school.



Spekman waarschuwt dat veel subsidieregelingen voor scholen nu te ingewikkeld zijn. ,,Scholen klagen dat ze een extra fte moeten inhuren om al het papierwerk in te vullen. Het geld moet echt slim worden ingezet om zo veel mogelijk kinderen te kunnen helpen.’’

Hoe groot de armoede is in veel gezinnen, blijkt ook uit andere cijfers van het SEO-onderzoek: zo heeft 1 op de 20 leerlingen geen eigen bed een 1 op de 5 geen eigen fiets. Het kabinet hanteert een andere definitie van armoede dan het Jeugdeducatiefonds, maar ook uit de officiële cijfers van het CPB blijkt dat kinderarmoede toeneemt. Vorig jaar ging het om 1 op de 14 kinderen, dit jaar om 1 op de 10. Door de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd met Prinsjesdag moet dat percentage in 2023 weer afnemen, maar het doel van het kabinet om kinderarmoede te halveren wordt deze kabinetsperiode niet gehaald, zei minister Carola Schouten (Armoede).

