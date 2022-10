Extra geld voor prijsplafond: energierekening bij gemiddeld gebruik wordt maximaal 241 euro

Podcast Over de liefde: ‘De onverdraag­zaam­heid naar transgen­ders is nog steeds heel groot’

D66-kamerlid Lisa van Ginneken gelooft niet in de heilige graal van het huisje-boompje-beestje-ideaal. Immers, wie niet aan dat beeld voldoet krijgt het gevoel dat er iets mis is. ‘Dezelfde parallel is te trekken bij transgender personen’, zegt Lisa in een nieuwe aflevering van Over de liefde.

27 september