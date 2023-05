Felle clash tussen Kamer en kabinet over besteding stikstofmiljarden: ‘CDA speelt gevaarlijk spel’

kijk live meeIn de Tweede Kamer is twijfel of de ruim 24 miljard euro, bedoeld om de stikstofuitstoot terug te dringen, wordt uitgegeven waar het voor bedoeld is. Er zijn felle clashes tussen Kamer en kabinet in het debat over de besteding van de stikstofmiljarden. ‘Ik ga ervan huilen’, aldus PvdA-Kamerlid Joris Thijssen. Oppositiepartijen die nodig zijn voor steun in de Eerste Kamer, steunen de wet ‘in deze vorm’ niet. BBB vreest dat de miljarden een soort ‘duizenddingendoekje’ worden.

Linkse partijen vinden dat in de wet voor het stikstoffonds niet duidelijk genoeg is wat er wel en niet van gefinancierd mag worden. Zo maakt PvdA-Kamerlid Joris Thijssen zich zorgen dat dit geld nu wordt uitgegeven aan de stikstofcrisis, terwijl dan later weer blijkt dat ook dierziekten weer aandacht vergen. Als Stikstofminister van der Wal zegt dat ze de ui even af wil pellen, pareert het PvdA-Kamerlid spitsvondig: ,,Ik snap uw vergelijking met een ui die u af wilt pellen, maar ik ga er toch van huilen’’, aldus PvdA’er Joris Thijssen.

Oppositiepartijen die nodig zijn voor steun in de Eerste Kamer, steunen de wet ‘in deze vorm’ niet. ,,Er wordt 24,3 miljard vrijgemaakt terwijl de coalitie niet eens weet waarvoor het gaat dienen’’, betoogt Kamerlid Pieter Omtzigt. ,,Met dit bedrag kun je fietspaden naar elke woning aanleggen, Defensie vier keer vergroten of de problemen in Groningen oplossen!”

Groot ongemak

In de wet staat nu dat de doelstellingen moeten worden gehaald in 2035, maar omdat in het coalitieakkoord is afgesproken om dit al in 2030 te doen is het proces in gang gezet om dit te wijzigen. Maar dat zal op z’n vroegst later dit jaar klaar zijn. En over dat moment heerst groot ongemak bij verschillende partijen. Provincies moeten namelijk op 1 juli hun plannen indienen hoe zij de stikstof-, klimaat- en waterdoelen gaan halen. Dan staat in de wet zeer waarschijnlijk nog 2035. Bovendien is onduidelijk of de wettelijke aanpassing naar 2030 het nog wel gaat halen, gezien regeringspartij CDA zich inmiddels ertegen verzet.

Stikstofminister Christianne van der Wal pareert: ,,We gaan uit van 2030, met twee ijkmomenten.’’ Daarmee bedoelt zij de door stikstofbemiddelaar Johan Remkes voorgestelde momenten om nog eens extra te kijken of de doelen haalbaar zijn. ,,Ik haat het echt om het over een jaartal te hebben, maar het gaat erom dat het kabinet duidelijkheid geeft’’, knalt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet er fel in. ,,Het is Hoekstra die een bom heeft gelegd onder dit kabinet, daarom staan we hier voor de tweede dag te debatteren en anders hadden we het misschien af kunnen doen als een hamerstuk.’’ De CDA-leider Wopke Hoekstra zei in een interview met deze nieuwssite dat 2030 voor hem niet heilig was.

,,De natuur wacht niet op jaartallen’’, betoogt minister Van der Wal. Als de provincies “verstandig” zijn, kiezen ze 2030 en niet 2035 als deadline voor het halen van de stikstofdoelen, zegt de VVD-bewindsvrouw. In de wet staat nu nog 2035, maar volgens Van der Wal is het ‘praktisch’ en ‘pragmatisch’ om 2030 te hanteren.

Voor dat jaartal moeten ook andere doelen worden gehaald, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat of waterkwaliteit. Maatregelen daarvoor hangen vaak samen met de stikstofaanpak. Zo moeten provincies in 2027 voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Daarin staan regels waaraan water moet voldoen. Maatregelen daarvoor, zoals de hoeveelheid mest verminderen, dragen óók bij aan de stikstofdoelen.

Hetzelfde geldt voor klimaatmaatregelen. In 2030 moet de landbouw minder broeikasgassen uitstoten. Dan gaat het natuurlijk om CO2, maar óók om methaan, wat koeien uitstoten. Als daarvoor het aantal koeien vermindert, zal óók de stikstofuitstoot omlaag gaan.

Motie van wantrouwen

Onvrede in de Tweede Kamer leidde een paar weken voor het debat tot een motie van wantrouwen tegen het kabinet, omdat vrijwel de hele oppositie het onbestaanbaar vindt dat de regering hier nu géén duidelijkheid over geeft. Toen D66-fractieleider Jan Paternotte in het Kamergebouw een oppositieleider tegenkwam, grapte hij: ,,Jullie zitten te stoken in een matig huwelijk.” Treffend: want ondanks een verhit debat en interne verdeeldheid blijft het kabinet zitten, maar van liefde is nog weinig sprake meer.

CDA-Kamerlid Derk Boswijk hoopt ‘eindelijk eens te kunnen beginnen met stikstof reduceren’. Andere partijen verwijten zijn partij geen duidelijkheid te verschaffen. Volgens PvdA’er Joris Thijssen ‘gijzelt’ het CDA de stikstofdiscussie. PvdD-voorvrouw Esther Ouwehand verwijt het CDA ‘gevaarlijk spel te spelen’. Omtzigt stelt dat het hele proces daardoor nu ‘in het water’ loopt, omdat provincies plannen moeten maken op basis van een wet die al dan niet wordt aangepast. Hij vreest ‘bestuurlijke chaos’.

‘Duizenddingendoekje’

Drie weken geleden stond het debat ook al op de rol, maar dat duurde toen zo lang dat het werd opgeschort tot na het meireces. Er zijn vanuit de Kamer meerdere voorstellen gedaan om de wet aan te passen. Oppositiepartijen stellen het kabinet in feite voor een keuze. GroenLinks en PvdA willen niet dat geld besteed wordt aan plannen waarmee alleen winst op het gebied van stikstof wordt behaald. Ook klimaat en waterkwaliteit moeten profiteren van de investeringen, aldus de linkse partijen. De BBB wil juist het tegenovergestelde: de partij van Caroline van der Plas wil niet dat het fonds een soort ‘duizenddingendoekje’ wordt waarmee te veel problemen opgelost moeten worden. Als het geld ook voor klimaat of water uitgetrokken wordt, dan vindt zij dat de ministeries van Rob Jetten (Klimaat) en Mark Harbers (Waterstaat) moeten bijdragen.

VVD-Kamerlid Thom van Campen zegt ‘te hopen dat de wet het haalt’. ,,Deze wet gaat eigenlijk alleen over het oprichten van de bankrekening van de 24,3 miljard. De oppositie haalt daar de discussie over de jaartallen bij en wil er allerlei andere ministers bij betrekken. Maar dan denk ik: maak het nou niet zo ingewikkeld!’’

