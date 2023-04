‘Felle en scherpe’ minister Wiersma: ‘Ik ben over grenzen heen gegaan, zo wil ik niet zijn’

De VVD-bewindsman bevestigt vrijdag voorafgaand aan de ministerraad berichtgeving in De Telegraaf dat hij in gesprek is gegaan met zijn medewerkers. Dat zijn volgens hem ‘goede en mooie gesprekken’ geweest. ,,Ik realiseer me dat mijn woorden als minister harder aankomen dan wat ik zeg als Dennis.”

Zijn gedrag, zegt hij, kwam voort door geldingsdrang in het eerste jaar van zijn ministerschap. ,,Zo'n eerste jaar als minister is best spannend. Ik wil graag veel dingen, dat vraag ik dan ook van andere mensen.” Daarin is hij ‘soms te streng’ geweest voor degenen die voor hem werken. ,,Maar als minister moet ik per definitie het goede voorbeeld geven. Ik reken het mezelf aan dat ik dat niet heb gedaan.”

Sorry

Wiersma (37) trekt niet alleen het boetekleed aan, hij toont ook begrip voor zijn ambtenaren. ,,Ik vind het ontzettend ongemakkelijk dat iemand met een steen in zijn maag naar zijn werk gaat, en dat ik daaraan heb bijgedragen. Of dat mensen het gevoel hebben dat ze in een overleg niet kunnen zeggen wat ze willen.”

Wiersma noemde geen concrete voorbeelden van zijn gedrag of op welke momenten hij uit de bocht vloog. Wel zei hij dat hij ambtenaren weleens aansprak op een stuk dat volgens hem te laat kwam. ,,Terwijl het al een tijdje op mijn bureau lag.” Ambtenaren zouden hem dan niet van repliek hebben durven dienen. Wiersma zou zich op zijn beurt niet hebben gerealiseerd wat de impact van zijn woorden, als minister, was op zijn medewerkers.

De verhalen ‘in gesprekken en bij de koffieautomaat’ hebben hem ‘geraakt’, zegt hij. Aan zijn ambtenaren heeft hij gevraagd om hem te helpen daarvan te leren. ,,Ik moet ook sorry durven zeggen.” Hij zegt dat hij ‘die opgave ook heeft opgepakt’. ,,Dat ik dingen moest verbeteren, was heel helder.”

Over Wiersma’s gedrag kwamen op het ministerie nooit officiële meldingen binnen. Wel waren er ‘signalen’. Ook bij minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs waren die signalen ‘wel bekend’, zei hij vrijdag. Hij noemde dat ‘zorgwekkend’. ,,Ik weet dat minister Wiersma ambitieus en ongeduldig is. Ik heb hem ook weleens fel horen spreken.” Volgens Dijkgraaf heeft Wiersma de signalen ‘gehoord, er naar geluisterd en daarvan geleerd’. ,,Je kunt je gedrag veranderen, dat is ook een leermoment.”

Opvliegend

Al langer gingen er in Den Haag verhalen rond dat de VVD-minister veeleisend, wispelturig en opvliegend kon zijn, en dat zijn medewerkers daar soms last van hadden.

Volledig scherm Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. © ANP/Robin van Lonkhuijsen

Dat beperkte zich niet tot het ministerie. Op een bezoek aan een basisschool in Den Haag, half november, zou Wiersma ook zijn uitgevallen tegen de schooldirecteur toen die een ander onderwerp wilde aansnijden dan het thema van het werkbezoek was. Ooggetuigen spraken toen van ‘een opvallend moment’ dat ‘ongemakkelijk’ was. Wiersma en de schooldirecteur zouden het incident later hebben uitgepraat.

DWDD was wake-upcall

Rond die tijd, eind vorig jaar, zou Wiersma ook binnen het ministerie in gesprek zijn gegaan over zijn gedrag. Dat hing samen met onthullingen over het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk toen hij nog presentator was bij De Wereld Draait Door - nieuws dat op 18 november naar buiten kwam. ,,Dat was een extra wake-upcall”, stelt Wiersma. ,,We blijven in gesprek gaan om beter op elkaar ingespeeld te raken.”

Wiersma was eerder Tweede Kamerlid voor de VVD en vloog in kabinet-Rutte III tussentijds in als staatssecretaris van Sociale Zaken. Voor zijn politieke loopbaan was hij voorzitter van studentenvakbond LSVb en van FNV Jong. Hij werd eerder wel eens genoemd als één van de mogelijke opvolgers van Mark Rutte als partijleider van de VVD.

