Geen akkoord kabinet en gemeenten over aanpak asielcrisis

Het kabinet heeft geen akkoord bereikt met burgemeesters over een plan om de asielcrisis de komende drie maanden aan te pakken. Het Veiligheidsberaad, waar burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's in vertegenwoordigd zijn, overlegt later deze week opnieuw met een kabinetsdelegatie.

Het kabinet bombardeerde de haperende asielopvang vrijdag tot nationale crisis en zou vandaag met een plan van aanpak komen voor de komende drie maanden. Dat plan laat op zich wachten, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) na afloop van het Veiligheidsberaad in Utrecht. ,,We zijn er nog niet uit.”

Volgens ingewijden zouden gemeenten vooral langetermijnperspectief missen en hebben zijn nog veel vragen bij het gepresenteerde kabinetsplan voor de komende drie maanden. Eén van de knelpunten is de financiering. Gemeenten willen garanties voordat zij zelf investeren om woningen geschikt te maken voor huisvesting van bijvoorbeeld statushouders.

Tekort aan mensen

Ook wringt het bij gemeenten op het gebied van personeel. ,,Er is overal een tekort aan mensen”, zegt Van der Burg. Hij erkende dat het kabinet toezeggingen zou moeten doen aan de veiligheidsregio’s.

Al maanden puilt het enige aanmeldcentrum in ons land in Ter Apel uit. Asielzoekers die zich in de Groningse plaats melden, moesten regelmatig de nacht doorbrengen op stoelen. Ook plaatste het Rode Kruis tenten voor noodopvang en werden asielzoekers per bus naar de andere kant van het land gereden voor een slaapplek. Inmiddels zijn er extra noodopvangplekken toegezegd. Van der Burg hoopt die door afspraken met gemeenten ‘op niveau’ te houden, waardoor het in Ter Apel ‘rustig moet blijven’.

Statushouders

Het kabinet wil ook dat vluchtelingen die al weten dat ze in ons land mogen blijven, vertrekken uit de asielzoekerscentra (azc). Deze zogeheten statushouders hebben recht op een huis ergens in het land, maar zij stromen niet door omdat er een groot gebrek is aan woningen. Begin deze maand woonden nog 14.313 statushouders in een azc. Het kabinet wil dat de statushouders naar andere, tijdelijke woonruimte gaan.

Volgens de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, is er ‘heel indringend gesproken’. Hij wees er wel op dat sommigen van zijn collega's de kabinetsplannen vanavond voor het eerst hoorden. Zij zouden daarover moeten nadenken. Wel benadrukte Bruls dat ‘niets doen geen optie’ is. ,,De kar moet uit het zand worden getrokken.”

Zowel de bewindsman als de voorzitter van het Veiligheidsberaad kan niet beloven dat zij later deze week wél tot een akkoord komen. ,,Ik heb er vertrouwen in dat wij een oplossing bereiken om de opvang van vluchtelingen goed te regelen. Daar gaan wij constructief mee verder”, aldus Bruls van het Veiligheidsberaad, het overleg van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s.

Dwingen

Premier Mark Rutte stelde vrijdag dat meer ‘doorzettingsbevoegdheid’ nodig is. Probleem is alleen dat het kabinet nauwelijks mogelijkheden heeft om gemeenten tot opvang te dwingen. Burgemeesters bleken voorafgaand aan het Veiligheidsberaad ook niet van plan om hun collega's in de veiligheidsregio te dwingen om asielzoekers op te vangen.

,,Ik wil niet als voorzitter van een veiligheidsregio andere gemeenten onder druk zetten", zei burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. ,,Dat zet de verhoudingen op scherp, terwijl wij altijd goed samenwerken. Het Rijk moet maar zelf afspraken maken met gemeenten.”

Teleurgesteld

VluchtelingenWerk reageert ‘diep teleurgesteld’ dat kabinet en gemeenten geen akkoord hebben bereikt. ,,De nood is ontzettend hoog", stelt een woordvoerder. ,,We snappen dat het ingewikkeld is, en dat het veel van gemeentes vraagt, maar dat we er in een land als Nederland er niet in slagen om mensen op een fatsoenlijke manier op te vangen is mensonterend.”