Gemopper in het binnenland, warm onthaald over de grens: waarom reist Rutte meer dan voorheen?

Met video BN'ers boos: miljarden euro's niet naar Afrika, maar naar asielop­vang in Nederland

BN’ers, religieuze leiders en ontwikkelingswerkers zijn eensgezind: miljarden die bestemd waren voor hulp aan Afrika nu gebruiken om de asielcrisis in Nederland te betalen is ‘immoreel’. Toch is dat precies hoe het kabinet de stijgende opvangkosten gaat betalen. Ook in de Tweede Kamer groeit het verzet.