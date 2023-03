Gestemd vandaag? Misschien ben je geïnfluenced door deze man

Met stelling Leiders coalitie sluiten kabinets­cri­sis door stikstof of asiel niet uit

Partijleiders Wopke Hoekstra (CDA), Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) houden rekening met de mogelijkheid dat het kabinet valt over stikstof of de asielcrisis. Ze gaven afgelopen dagen lucht aan dat scenario in meerdere televisieprogramma‘s.