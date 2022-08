GGD’en zoeken nog massa's prikkers: 13.000 medewerkers nodig

Vanaf half september krijgt iedereen vanaf 12 jaar een oproep voor een herhaalprik tegen corona. Dat betekent een grootschalige nieuwe prikronde. De landelijke koepel GGD GHOR rekent met ruim 10 miljoen vaccinaties, uiteindelijk afhankelijk van het opkomstpercentage.

Voor deze megaoperatie is een hoop personeel nodig voor allerlei functies: coördinatoren, verpleegkundigen, artsen, prikkers, voorbereiders, hosts en administratieve krachten. In totaal gaat het naar schatting om ruim 13.000 medewerkers, waarvan een deel dus nog geworven moet worden in een uiterst krappe arbeidsmarkt.

Dit najaar komt er weer een grote vaccinatiecampagne tegen corona.

Grootste kink in de kabel is dat veel medewerkers van de vorige lichting inmiddels ander werk hebben, klinkt het in diverse regio’s. Zo heeft GGD Noord- en Oost Gelderland nog ruim tweehonderd extra personeelsleden nodig richting het najaar. GGD Flevoland zoekt tachtig nieuwe medewerkers. GGD IJsselland durft geen exact getal te noemen, maar spreekt eveneens over ‘honderden’. GGD Fryslân voorziet vooral een tekort aan artsen, in lijn met de landelijke trend.

Een groot deel van de medewerkers bij de GGD zijn herintreders. GGD Rotterdam-Rijnmond meldt dat de samenwerking met uitzendbureaus altijd goed geweest. ,,We weten ook dat er veel oud-medewerkers zijn die eerder hebben geholpen en graag weer aan de slag gaan.” GGD Utrecht gaat slim om met de krapte door medewerkers op meer plekken inzetbaar te maken, zowel bij het testen als vaccineren. ,,Artsen zijn het ’t lastigst te vinden", klinkt het ook hier.

Hoeveel vacatures er landelijk op dit moment openstaan, is onduidelijk. Het ontbreekt koepel GGD GHOR aan nationale overzichtscijfers, meldt woordvoerder Ernst Moeksis: ,,Maar in deze arbeidsmarkt is het natuurlijk echt een uitdaging.” Desondanks moet het lukken om uiteindelijk 700.000 prikken per week te zetten in het najaar: ,,‘Het komt in orde’, melden de GGD-regio's ons.”

Dat komt mede doordat er meer mensen worden geworven dan strikt noodzakelijk. Verder wordt er tussen de regio's steeds beter samengewerkt en helpen technologische innovaties ook. Zo scheelt het werken met een barcode weer medewerkers aan een loket. En de GGD betaalt goed, stelt Moeksis.

