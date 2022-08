‘Grote 8' boerenclubs nu aan tafel met Remkes en Rutte, vanmorgen 'goed overleg’ met bioboeren

vissen met jan VVD-Kamerlid Ulysse Ellian: ‘Tirannie in Nederland? Die mensen hebben echt geen idee’

Politiek verslaggever Jan Hoedeman gaat deze zomer elke week vissen met een politicus en praat met hem of haar over leven en politiek. VVD-Tweede Kamerlid Ulysse Ellian stoort zich met zijn vader aan landgenoten die Nederland een dictatuur vinden. ,,Die kwelling die ik dan in zijn ogen zie…’’

14 augustus