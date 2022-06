Grote campagne om 60-plussers alsnog coronaprik te geven: ‘Zeer relevant nu de besmettingen toenemen’

Nu het coronavirus weer harder rondgaat is het van groot belang dat de groep 60-plussers zoveel mogelijk beschermd is tegen infectie en ernstige ziekte, benadrukt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) in het vragenuurtje in de Tweede Kamer: ,,Juist voor de groep zestigplussers is de herhaalprik van groot belang voor bescherming tegen ziekenhuisopname. Nu zien we een stijging van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames, met nu in totaal ruim 700 coronapatiënten op de verpleegafdeling.”

Maar de herhaalprik - voor veel mensen is dat de vierde vaccinatie na de basisserie (2 prikken) en de boost (1 prik) blijkt niet zo geliefd. Ruim veertig procent van de 60-plussers kwam op de oproep af, en in de leeftijdscategorie 60 tot 70 is dat nog lager, stelt Kuipers. ,,De herhaalprik is buitengewoon relevant. Dus we gaan deze week een actieve communicatiecampagne starten, met brieven aan huis, sms'jes, advertenties in kranten en via social media.”

In de Tweede Kamer leven zorgen over de heropleving van het virus nu het aantal infecties dagelijks gemiddeld uitkomt tot net onder de 5000 en het RIVM ook gemiddeld ruim 50 nieuwe ziekenhuisopnames per dag turft. ,,Moeten we de viruscommunicatie niet ook een boost geven", zei VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. ,,Via de radio, via de tv. En zorgen we ervoor dat iedereen binnen dertig minuten reizen naar een vaccinatielocatie kan?”

OMT-voorzitter Jaap van Dissel praat binnenkort zijn Outbreak Management Team bij over de zomergolf, vertelde hij vorige week aan deze nieuwssite. Extra maatregelen vindt hij vooralsnog niet nodig, maar de basisregels en een dubbele zelftest zijn wel verstandig, zei Van Dissel. ,,Je kunt ook niet elke neusverkoudheid voorkomen.’’

Meer dan 700 patiënten met corona in de ziekenhuizen

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is gestegen tot 727, het hoogste aantal sinds begin mei. Dat zijn er 42 meer dan maandag, laten cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zien. Op de verpleegafdelingen liggen nu 692 mensen met Covid-19. Dat zijn er 44 meer dan maandag. Op de intensive cares nam dit aantal iets af, met 2 tot 35.



In de afgelopen 24 uur werden 117 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden acht nieuwe patiënten binnengebracht. De stijging wil niet zeggen dat al deze mensen dusdanig ziek zijn van corona dat ze moesten worden opgenomen. Het LCPS maakt namelijk geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken.

