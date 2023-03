‘Grote zorgen’ over ambitieuze bouwplannen De Jonge: ‘Nu aan de slag’

De Kamer riep de minister op het matje. Henk Nijboer (PvdA) heeft ‘grote zorgen of het kabinet genoeg maatregelen neemt om de ambities te halen’. Minister de Jonge heeft volgens Nijboer ‘goede prioriteiten’ maar er moet meer gebeuren. Volgens Faissal Boulakjar (D66) moet de minister ‘nú aan de slag’. ,,Het kan niet wachten.” CDA-Kamerlid Jaco Geurts neemt het op voor partijgenoot De Jonge. Hij vindt het onterecht dat het debat de naam ‘Niet waarmaken van de woningbouwambities’ heeft gekregen, en heeft ‘alleen maar respect’.

De minister vindt het zelf ook belangrijk het debat te voeren want ‘de taak woningbouw is de afgelopen tijd veel groter geworden, maar de enorme tegenwind is ook toegenomen’. ,,De woningnood is een probleem dat we het beste tien jaar geleden hadden kunnen oplossen, maar het tweede beste moment is nu.”

Stroef

Het loopt om meerdere redenen stroef in de bouwsector. In november gooide de Raad van State de bouwvrijstelling voor stikstofuitstoot de prullenbak in. Hierdoor lopen bouwvergunningen op zijn minst vertraging op, op zijn ergst worden ze helemaal niet meer verleend. Door personeelstekorten bij gemeenten duren de procedures ook nog eens erg lang; in 2022 werd volgens het CBS voor ruim 63.000 nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven, dat was 16 procent minder dan in 2021.

Daarnaast zijn er te weinig mensen om de huizen te bouwen en is er in heel Europa een schreeuwend tekort aan bouwmaterialen. Die worden door de oorlog in Oekraïne ook nog eens alsmaar duurder. De kosten lopen hierdoor op, ook voor de koper, en dat schrikt af. Dure projecten worden geannuleerd juist nu de woningnood zo hoog is. Ook worden ‘betaalbare’ projecten, waaruit 30 procent van de totale woningen in de plannen van De Jonge moeten bestaan, ineens toch niet zo betaalbaar. Dat komt onder meer vanwege de rente die veel harder is gestegen dan dat de woningprijzen zijn gedaald.

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis noemt stikstof ‘het kleinste probleem in de nieuwbouwcrisis’, om aan te geven hoe ingewikkeld het is geworden. GroenLinks en Partij voor de Dieren, maar ook D66, struikelen daarover. De Jonge zelf ziet stikstof wel als een obstakel, maar volgens hem is de hoge rente het grootste probleem. Laura Bromet (GroenLinks) vindt dat de minister er ‘te luchtig’ over doet. ,,Zijn hele agenda loopt stil als het stikstofprobleem niet wordt opgelost.”

Bouwen, bouwen, bouwen

Over een ding zijn nagenoeg alle partijen het eens: er moet meer gebouwd worden, en snel. Hoe, dat is nog de vraag. Zo komt D66 met een achtpuntenplan, dat vooral studenten en starters moet helpen een plekje te vinden. ‘De 1000 voetbalvelden aan lege kantoorruimtes’ moeten bijvoorbeeld beter benut worden, er moeten meer goedkope huizen gebouwd worden, en studentenwoningen moeten weer een prioriteit worden voor de minister.

Volgens de VVD moet er meer aan de rand van of buiten de steden gebouwd worden. Minister De Jonge onderstreept dit. ‘Een straatje erbij’ in dorpen is volgens hem belangrijk ‘zodat mensen in de dorpen kunnen blijven als ze dat willen’. Hij voegt toe dat dit geen heilige graal is. ,,Daar komen ook hoge investeringen in infrastructuur bij kijken.”

