De uitdrukking wordt al dertig jaar gebruikt in de Haagse politiek. Maar sinds Mark Rutte premier is geworden, lijkt de term volledig ingeburgerd in het Nederlandse taalgebruik, aldus Den Boon.

Rutte gebruikte de uitdrukking onder andere in 2018, toen zijn toenmalige secondant Halbe Zijlstra bleek te hebben gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin in diens datsja. De premier gebruikte de uitdrukking ook in het voorjaar van 2021, tijdens het formatiedebat naar aanleiding van de omstreden memo waarin de naam van parlementariër Pieter Omtzigt voorkwam.

Gangbaar

,,De term wordt sinds de jaren negentig met grote regelmaat gebruikt in politiek Den Haag”, aldus Den Boon. ,,Maar Rutte heeft de term wel heel gangbaar gemaakt. Sinds hij premier is, zie je de uitdrukking ook veelvuldig voorkomen in de media, in politieke analyses en commentaren.”

De hoofdredacteur van Van Dale telde ‘vele honderden’ keren. ,,Sinds het Omtzigt-debat is er echt een heel duidelijke piek te zien. Het gebruik is nu zo ingeburgerd dat de term een plekje in de Van Dale heeft verdiend.” De term wordt binnenkort toegevoegd aan de onlineversie van het woordenboek en zal bij een volgende druk ook in de papieren versie belanden.