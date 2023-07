Het hele Binnenhof vraagt zich af: wat doet Pieter Omtzigt?

interview Hugo de Jonge: ‘Een kabinet dat migratie niet aanpakt, moet ook plaatsma­ken’

Demissionair Minister Hugo de Jonge is er nog niet klaar mee, met de val van het kabinet. Aan het einde van de roerigste politieke week in decennia blikt hij terug en vooruit. ,,Het was zó onnodig, er leek eindelijk een doorbraak.’’