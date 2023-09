Hoe Wopke Hoekstra zich voorbereidt op het examen van zijn leven in Brussel

Met video Van der Plas strikt Mona Keijzer als ‘BBB-pre­mier’, ook 1 Twentenaar op kandidaten­lijst

Voormalig CDA-staatssecretaris Mona Keijzer is de premierskandidaat voor BBB. Ook haalt Caroline van der Plas per direct politici van andere partijen binnen: Kamerleden Derk Jan Eppink en Nicki Pouw-Verweij van JA21 sluiten zich onmiddellijk aan bij BBB, net als PVV-er Lilian Helder. Zo heeft BBB in één klap niet een, maar vier zetels in de Tweede Kamer. En oorlogsheld Gijs Tuinman komt hoog op de lijst, die één Twentenaar telt: Jasper Rekers uit Enschede.