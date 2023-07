Iedereen maakt van Pieter Omtzigt zijn eigen messias

PvdA en GroenLinks willen samen verkiezin­gen in, maar zwijgen over wie lijsttrek­ker wordt

Leden van PvdA en GroenLinks stemmen nog deze week over de vraag of beide partijen met een gezamenlijke lijst en programma de verkiezingen in gaan. In dat geval komt er ook één lijsttrekker. Maar of dat bijvoorbeeld Frans Timmermans zou moeten worden, daarover houden partijkopstukken nog even hun mond.