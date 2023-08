‘Ik Vertrek’ met Rutte, Kaag en Hoekstra: ‘Maak het af en drink de beker leeg’

migratiedeal Ondanks deal met Tunesië zullen komende weken eerder meer asielzoe­kers naar Nederland komen

De EU sloot zondagavond laat een migratiedeal met Tunesië. In ruil voor 1 miljard euro moet dat land vluchtelingen tegenhouden voordat ze op een bootje naar Europa stappen. Demissionair premier Rutte was prominent aanwezig op de persconferentie. Heeft die deal ook grote gevolgen voor Nederland? Of komen er straks alleen twaalf Ivooriaanse asielzoekers per jaar minder?