In de Kamer én gemeenteraad: ‘Je ziet hoe Haags beleid zich vertaalt’

Nee, erkent Hans Smolders, drie politieke functies tegelijk - zoals hij een tijd had- is ‘echt te gek’. ,,Dat moet je niet te lang doen, want dan doe je ze al snel alle drie tekort.”



Het Tweede Kamerlid voor BVNL, een afsplitsing van Forum, werd in 2019 verkozen in Provinciale Staten (PS) van Brabant, was al gemeenteraadslid in Tilburg en werd vorig jaar ook nog Kamerlid. Waarom hij het dan toch deed? ,,Ik wilde FvD in het provinciebestuur krijgen. Mijn politieke antenne en ervaring waren daar hard bij nodig.”