Internationale waakhond: Nederland moet strenger toezien op witwasconstructies

De Financial Action Task Force (FATF) schrijft in een rapport dat Nederland over het algemeen goede resultaten boekt als het gaat om het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme. Toch is het nog te makkelijk om constructies op te tuigen met bedrijven of andere rechtspersonen die voor criminele doeleinden worden gebruikt. Het toezicht is op zichzelf kundig, maar soms te vrijblijvend en te veel gebaseerd op informele afspraken en waarschuwingen. De straffen voor witwassen zijn bovendien zo laag dat criminelen zich daardoor niet laten afschrikken.

Een van de problemen is dat het lang niet altijd duidelijk is wie uiteindelijk een belang heeft bij een bepaalde constructie met bedrijven, stichtingen of andere organisaties. Eigenlijk moet die informatie over de zogenoemde ‘ultimate beneficial owner’ (UBO), de uiteindelijke belanghebbende, in een register bij de Kamer van Koophandel worden vastgelegd, maar toen de FATF in Nederland kwam kijken bleek dat maar voor 27 procent gedaan te zijn. Daarvoor worden dan ook nauwelijks straffen opgelegd. Tevens is volgens de FATF nog nooit een bedrijf betrapt bij het doorgeven van valse gegevens.