Invoering referendum strandt in Tweede Kamer

De Tweede Kamer moet beslissen over een initiatiefwetsvoorstel van de SP. Dat regelt dat burgers per referendum een aangenomen wet of besluit van de gemeenteraad alsnog kunnen verwerpen. De uitslag is bindend. Vóór de afgelopen verkiezingen stemden Tweede en Eerste Kamer al in met dit voorstel. Maar omdat het gaat om een wijziging van de grondwet, moet er na de verkiezingen nog een keer over worden gestemd. Daar is er een tweederde meerderheid voor nodig en die is er niet.