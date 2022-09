Is Nederland wel klaar voor een nieuwe coronagolf? Kamer en experts twijfelen

VIDEOMet oplopende besmettingscijfers groeit in de Tweede Kamer het ongemak: is Nederland wel voorbereid op een nieuwe grote coronagolf? ,,We hadden het dak moeten repareren toen de zon scheen.’’

Het kan verkeren. Na scepsis over het coronabeleid als Haags dictaat met weinig maatwerk is nu juist de kritiek dat er 29 verschillende afwijkende sectorplannen liggen, vol specifieke ingrepen voor horeca, cultuur en casino’s. Het ontbreekt dus aan uniformiteit en overzicht, klonk het onder anderen bij Lisa Westerveld van GroenLinks, het zoveelste Kamerlid dat woensdag haar gal spuwde over de gebrekkige voorbereidingen van het kabinet op de derde winter met het coronavirus.

Kort samengevat luidt de kritiek bij fracties én experts: Nederland is niet klaar voor een grote virusgolf. De zwaarste scenario’s zijn niet uitgewerkt, er zijn nog geen massa’s CO2-meters, de coronawetgeving is nog niet klaar, de nieuwe landelijke GGD-koepel is niet begonnen. En wat doet Nederland straks eerst als het misgaat, mondkapjes weer op? Winkels deels dicht? Afstand houden? Coronapas invoeren?

Niemand die het weet. D66-minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers kon slechts verwijzen naar de ruggengraat van de nieuwe kabinets-aanpak: de sectorplannen dus, met de zogenoemde ‘maatregelladders’. Die vormen het spoorboekje per branche als het virus harder rondgaat. Ingrepen variëren van looproutes en spatschermen bij weinig infecties tot een coronapas in het ergste geval.

Maar nee, een nationale ‘escalatieladder’ is er niet. Wanneer precies welke maatregelen genomen worden, zal afhangen van de specifieke virusvariant, de toestroom naar ziekenhuizen, de context van het moment. ,,Dat is echt per situatie verschillend”, zei Kuipers toen parlementariërs vroegen om een voorspelbare routekaart.

Corona laat zich niet plannen, ook niet nu het aantal infecties en ziekenhuisopnames weer wat toenemen, stelt Kuipers. Al ziet RIVM-topman Jaap van Dissel geen reden voor paniek, bleek in een vragenronde met Kamerleden eerder op de dag: ,,Deze omikronvariant biedt echt een veel geruststellender beeld dan oudere varianten.” Als dat zo blijft, kan er een winter volgen zonder heftige restricties.

Minister Micky Adriaansens (l) van Economische Zaken, minister Ernst Kuipers (r) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Maar experts en partijen in de Kamer willen niet wéér overvallen worden. Na de eerste shock in 2020 lijdt de politiek aan een vorm van corona-ptss, waarbij klimmende infectie- en ziekenhuiscurves snel leiden tot een parlementaire actie-reflex. Partijen vragen al maanden om meer preparatie. ,,We hadden het dak moeten repareren toen de zon scheen”, sprak CDA-Kamerlid Joba van den Berg. ,,Dat is niet gebeurd.”

VVD-Kamerlid Harry Bevers was eveneens ongeduldig: ,,We vroegen al ruim voor de zomer om een langetermijnaanpak met uitwerking van scenario’s.” PvdA-leider Attje Kuiken klonk bijna cynisch over de kabinetsaanpak. ,,We hebben nu 29 maatregelladders, er is geen duidelijke regie, geen wettelijk kader. Ik moet maar gewoon hopen dat de pandemie inderdaad uitdooft. Want we zijn er simpelweg niet klaar voor.”

Gevraagd naar hun oplossing komen partijen echter met totaal verschillende suggesties. VVD en D66 zien wel wat in de terugkeer van het coronatoegangsbewijs in de wettelijke gereedschapskist. ,,Theaters, culturele instellingen, sportclubs en horeca zouden met een coronapas kunnen werken, uiteraard onder voorwaarden, daar zijn we als Kamer zelf bij”, zei VVD’er Bevers. Maar oppositiepartijen als PVV, Denk, Forum en BBB willen juist de garantie dat de QR-code nóóit meer terugkeert.

Het kabinet opereert behoedzaam rond die 3G-coronapas. Tot februari gold het middel als toegangsbewijs in kroeg, theater en bioscoop na genezing, negatieve test of vaccinatie. Na het luwen van het virus en modelstudies over een beperkt remmend effect schoot de Senaat het middel af in mei. Verschillende branches willen de coronapas nu alsnog preventief opnemen in het winterarsenaal, als ‘laatste redmiddel’ om sluiting te voorkomen. Minister Kuipers staat ervoor open, maar alleen als ‘de Kamer het wil’. En vooralsnog wil een meerderheid dat absoluut niet.

De minister bestrijdt ondertussen het beeld van een weifelend kabinet. De vaccinatiecampagne is inmiddels begonnen, sectorplannen zijn gemaakt, er is naast de virologenclub van het OMT ook een Maatschappelijk Impact Team (MIT) onder leiding van Jolande Sap, oud-leider van GroenLinks.

Daarbij geldt: de nu dominante omikron variant is dus een ‘oude bekende’ die alweer negen maanden rond gaat en relatief weinig problemen geeft voor de ziekenhuizen: ,,Dat is voorzichtig gunstig”, zei Kuipers. ,,De huidige situatie vraagt nu dus niet om algemene maatregelen. Maar garanties dat het de hele winter zo blijft, hebben we niet.”

Kritiek op uitblijven longcovidfonds zorgpersoneel

Veel kritiek is er op getreuzel van het kabinet als het gaat om de compensatie van verplegend personeel dat bij de behandeling van coronapatiënten ziek is geworden en nog steeds last heeft van langdurige klachten. ,,Het is beschamend dat we voor deze groep mensen nog steeds geen oplossing hebben”, zei Wieke Paulusma (D66). Ze wil dat minister Conny Helder (Langdurige Zorg) ‘meer urgentie en meer daadkracht’ toont. De SP vindt dat de compensatiegroep moet worden uitgebreid.

Helder heeft vandaag de Raad van State om advies gevraagd over de financiële tegemoetkoming van eenmalig 15.000 euro voor zorgpersoneel met langdurige Covid, dat tijdens de eerste golf (maart tot en met juni 2020) ziek is geworden.

Links: minister Micky Adriaansens van Economische Zaken (VVD) en rechts minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (D66).

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers (D66) tijdens een eerder commissiedebat in de Tweede Kamer.

Jolande Sap (l) van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) en Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM tijdens de briefing in de Tweede Kamer.