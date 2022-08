Kabinet furieus: ‘Kan niet zo zijn dat rijken pand opkopen en er dan géén statushouders komen’

Dat zei de VVD-bewindsman voor Asiel en Migratie zojuist bij het verlaten van de wekelijkse ministerraad. Hij gaf in zijn reactie ook aan dat hij het ‘echt heel erg vervelend vindt’ dat het kabinet zo heeft moeten handelen. Daarmee doelde hij op het feit dat het kabinet om de gemeente heen heeft gewerkt en het pand heeft opgekocht voor het huisvesten van statushouders. Dit gaat om asielzoekers die reeds een verblijfsvergunning hebben ontvangen. ,,Maar vannacht hebben er weer een paar honderd mensen buiten geslapen en dat is niet wat je wilt.’’

Enkele gemeenten zouden niet op de hoogte zijn gebracht door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) over de huisvesting van statushouders in hun gemeente. Volgens staatssecretaris Van der Burg zou het COA dat ‘vanuit netheid’ wél moeten melden aan het gemeentebestuur.

Volgens minister-president Mark Rutte worden er over de huisvesting van asielzoekers ‘intensieve gesprekken gevoerd met gemeenten en veiligheidsregio’s om alles onder controle te krijgen’.

Honderden demonstranten

Bij het hotel in Albergen in de Overijsselse gemeente Tubbergen, dat is aangekocht door het COA, waren meermaals veel demonstranten op de been. Het ging om enkele honderden bewoners die aanwezig waren voor een plaatselijk protest tegen de komst van asielzoekers.

Er waren gisteren minder jongeren aanwezig dan op dinsdag- en woensdagavond, toen spontane tegenacties werden gehouden. Een op sociale media veelal bekritiseerd spandoek met de tekst ‘houd Albergen schoon’ is gisteren weggehaald. Daarvoor in de plaats zijn vier nieuwe spandoeken opgehangen met teksten als ‘hier is geen plek voor AOW’ers, dit kabinet geeft voorkeur aan azc’ers’ en ‘een knus dorpje met 3000 buren, daar kan je geen 300 azc’ers heen sturen’.

Later op de avond brachten twee jongens een bord met de tekst ‘met 300 azc’ers van kleur binnenkort in Albergen verkrachting, beroving en terreur!’. Omstanders grepen daarop direct in. Volgens een van de omstanders is dat niet de boodschap die de inwoners van Albergen willen overbrengen. ,,We zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum van deze grootte, maar zeker niet tegen buitenlanders. De jongens die dit bord kwamen brengen, hebben we dan ook meteen aangesproken.” Het bord stond enkele seconden in het zicht, maar is daarna direct verwijderd.

De staatssecretaris voor asiel wees de opstelling van de demonstranten af. Hij benadrukt dat mensen ‘het recht hebben om te demonstreren’. ,,Maar houd wel rekening met mensen die er verblijven en houd je aan de regels.’’

Of de VVD-bewindsman op korte termijn een nieuw Tubbergen verwacht? ,,Nee, dat verwacht ik niet. Maar ik ben momenteel wel volop in gesprek over mogelijkheden. Over twee minuten heb ik alweer een gesprek’’, zo sprak de liberaal bij het verlaten van de ministerraad, die vooral in het teken stond van de uitspraken van CDA-leider Hoekstra over stikstof.

Bewoners bij het hotel in Albergen in de gemeente Tubbergen, dat is aangekocht door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA, luisteren naar Joost Eerdmans (JA21) tijdens een plaatselijk protest tegen de komst van asielzoekers.

Kamerleden in Tubbergen

JA21-leider Joost Eerdmans sprak gisteren vanaf een oplegger de inwoners van Albergen toe. Hij gaf aan te snappen dat de komst van asielzoekers naar het hotel als een ‘donderslag is ingeslagen’. Volgens hem zijn er Tweede Kamerleden ‘van links naar rechts’ die vinden dat Albergen overdonderd is door de verkoop van het hotel aan het COA. ,,Het gevoel voor verhouding, loyaliteit en onderling respect is weg”, aldus Eerdmans.

Kamerlid Pieter Omtzigt bezocht Albergen eveneens, maar deze bijeenkomst was besloten. Wel gaf hij eerder op Twitter aan dat hij Kamervragen stelt over de aankoop van het hotel. Na afloop van het gesprek met lokale bestuurders en buurtbewoners gaf Omtzigt aan dat er nog altijd veel onbegrip is in en rondom Albergen. Daarom is het volgens het Kamerlid ‘van het grootste belang’ dat de regering het besluit, waarbij de lokale democratie ‘buitenspel’ is gezet, komt toelichten in Albergen en Tubbergen. ,,Zowel bij de bestuurders als bij de omwonenden.”

Dinsdag werd bekend dat het kabinet de gemeente wil dwingen in het hotel asielzoekers op te vangen. ,,Zo ga je niet met mensen om”, zei burgemeester Wilmien Haverkamp over het voornemen. Volgens staatssecretaris Van der Burg is de dwangmaatregel noodzakelijk, aangezien er meer plaats voor vluchtelingen nodig is in Nederland omdat het opvangcentrum in Ter Apel al een hele tijd volledig volloopt. In Albergen kunnen volgens het COA driehonderd asielzoekers worden opgevangen.

