Kabinet kiest: Alleen in Rotterdam en Groningen nog kinderhartchirurgie

‘Alles overziend concludeer ik dat de patiënt vanwege kwaliteit en toegankelijkheid van zorg het meest gebaat is bij concentratie in het Erasmus MC en het UMC Groningen’, schrijft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. De keuze is beladen omdat alle vier de ziekenhuizen hun afdeling willen behouden. De ziekenhuizen krijgen tot 27 februari de tijd om te reageren, daarna valt het definitieve kabinetsbesluit.