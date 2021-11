Kabinet legt avondleven weer aan banden: horeca dicht om 20.00 uur

-Houd anderhalve meter afstand op plekken zonder coronapas

-Ontvang thuis nog maximaal 4 gasten per dag

-Horeca en essentiële winkels (als supermarkt of drogist) sluiten uiterlijk om 20:00 uur

-In cafés en restaurants zijn de coronapas - en vaste zitplek - verplicht

-Niet-essentiële winkels en dienstverleners (kledingwinkel, kapper, casino) moeten om 18:00 uur sluiten

-Bioscopen, theaters en concertzalen zijn niet gebonden aan de vroege avondsluiting

-Publiek bij alle sportevenementen - profs en amateurs - is niet toegestaan. Alle sportactiviteiten kunnen doorgaan

-Evenementen -waaronder bruiloften- mogen met coronapas en maximaal 1250 gasten per zaal - met vaste zitplek. Uiterlijke eindtijd 18:00 uur.

-Werk zoveel mogelijk thuis

-Na deze ‘korte klap’ met een rem op avondactiviteiten wil het kabinet ondernemers de optie bieden om te werken met een 2G-protocol: alleen genezen of gevaccineerde personen zijn dan nog welkom. 2G blijft dan een keuze, de Tweede Kamer moet hier nog wel in meegaan

-De regels gaan zaterdagavond in, de Sinterklaasintochten kunnen dus doorgaan op zaterdag

-Draag een mondkap binnen waar geen coronaps verplicht is

-Als een huisgenoot besmet is dan geldt de quarantaine ook voor alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten

-Voor het MBO, HBO en WO geldt een maximale groepsgrootte per ruimte van 75 personen. Dit geldt niet voor lokalen en zalen voor tentamens en examens

-Het kabinet komt met wetgeving zodat de coronapas ook bij bedrijven verplicht kan worden waar bezoekers al een QR-code moeten tonen (zoals in de horeca)