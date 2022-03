Kabinet legt gokreclames aan banden en werkt aan verbod

Een wettelijk verbod regelen kost tijd, zegt Weerwind. In de zomer wil hij het voorstel af hebben, zodat het in consultatie kan. In die fase kunnen burgers en belanghebbenden er hun zegje over doen. Vervolgens moeten de Tweede en Eerste Kamer zich er nog over buigen. Bij het verbod gaat het om ongerichte reclames, waar mensen niet actief naar hebben gezocht door bijvoorbeeld via een zoekmachine op goksites te zoeken.



Om de tijd tot een wettelijk verbod te overbruggen, neemt Weerwind ook andere stappen. Zo is hij van plan vanaf juni ‘het inzetten van rolmodellen bij risicovolle kansspelen geheel te verbieden’, schrijft hij aan de Kamer. Veel Kamerleden spraken in een recent debat over de kwestie hun ergernis uit over de gokreclames met ex-voetballers als Wesley Snijder en Andy van der Meijden.



De brancheorganisaties hebben met Weerwind nu afgesproken ook zelf stappen te nemen. Zo stoppen ze met reclames op radio, in de buitenruimte en in gedrukte media. Op tv worden er geen gokreclames voor risicovolle kansspelen meer uitgezonden vóór 22.00 uur, die grens ligt nu op 21.00 uur.