Kabinet na stikstof-uitspraak rechter: Boeren en industrie versneld ‘aanpakken’

Het kabinet wil de stikstofuitstoot van boeren en industrie versneld verlagen. De gevolgen zullen ‘ingrijpend’ zijn, zegt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in een reactie op een uitspraak van de Hoge Raad over het huidige stikstofbeleid van het kabinet.

Nog deze maand zal het kabinet met nieuw beleid komen nu het huidige beleid deels door de rechter van tafel is geveegd, zegt Van der Wal. ,,We moeten de minst leuke weg inslaan’’, zegt ze daarbij. Het kabinet heeft volgens haar niet de luxe om impopulaire maatregelen zoals gedwongen opkoop van bedrijven te schuwen. ,,We kunnen niets uitsluiten.’’

Of het kabinet ook zo snel een oplossing vindt, is zeer de vraag. De vier regeringspartijen zijn onderling zwaar verdeeld. Zo zei minister Piet Adema (Landbouw) dinsdag nog dat het kabinet ‘niet dogmatisch’ moet vasthouden aan een halvering van de stikstofuitstoot in 2030 zoals is afgesproken in het regeerakkoord.

Ook zegt Van der Wal dat het kabinet nu snel moet kijken nar zogeheten piekbelasters: bedrijven die veel stikstof uitstoten. ,,Alles ligt op tafel: regelingen, verplaatsen, opkoop. Die aanpak is onontkoombaar.’’ Vorige maand zei het kabinet echter nog te betwijfelen of het lukt om 500 tot 600 van die bedrijven uit te kopen of op een andere manier aan te pakken, zoals stikstofbemiddelaar Johan Remkes onlangs voorstelde.

Hoge Raad

De Hoge Raad besliste woensdagochtend dat de huidige regels om te kunnen bouwen in Nederland in strijd zijn met de Europese natuurregels en daarom van tafel moeten. Dat betekent dat het vanaf nu langer duurt voordat er een vergunning kan worden afgegeven voordat er ergens kan worden gebouwd.

Het kabinet worstelt al sinds 2019 met de bouwregels omdat er in Nederlandse natuurgebieden te veel stikstof neerslaat wat slecht is voor beschermde planten- en diersoorten. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd is zodat er weer meer kan. Daarvoor wil het onder andere boeren uitkopen, wat al jaren leidt tot hoogoplopende conflicten.

Om in de tussentijd toch iets te kunnen doen aan het tekort aan woningen, bedacht het kabinet de zogeheten bouwvrijstelling. Die kwam er kort gezegd op neer dat er bij het verlenen van een vergunning voor een bouwproject geen rekening hoefde te worden gehouden met stikstof die vrijkomt bij bouwactiviteiten (zoals van vrachtwagens of betonmolens). Maar dat mag nu niet meer, oordeelde de rechter in een zaak die was aangespannen door milieuorganisatie MOB tegen de aanleg van een pijpleiding in de Rotterdamse haven om CO2 te kunnen opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee.

Woningen

Die uitspraak heeft vergaande gevolgen, klaagt werkgeversvereniging VNO-NCW. Bouwprocedures gaan volgens de organisatie ‘vele malen langer duren’. Ook vragen bouwbedrijven zich af of het straks nog wel mogelijk is om vergunningen te krijgen.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) voorspelt dat het nu ‘nog lastiger’ wordt om voldoende huizen te bouwen de komende jaren. Het kabinet wil tot en met 2030 970.000 woningen bouwen. Het is volgens De Jonge nog niet te zeggen dat dat nu niet gaat lukken. ,,We moeten alles op alles zetten om te kunnen blijven bouwen. We kunnen het ons met de huidige woningnood niet permitteren om die doelstelling los te laten.’’

Maar de uitspraak van de Hoge Raad heeft het halen van dat doel ‘niet makkelijker gemaakt', zegt de minister. ,,Het zal meer tijd kosten om de bouw van het aantal woningen boven de 100.000 per jaar te brengen. We hadden al veel tegenwind door de huidige hoge rente, de dure bouwmaterialen en het personeelstekort. Dit is nog meer tegenwind. De uitspraak van de rechter betekent niet dat Nederland op slot gaat. Maar voortaan moet wel per project worden onderbouwd of de stikstof die wordt uitgestoten door machines niet nadelig is voor de natuur. Zeker bij projecten in de buurt van natuurgebieden kan dat problemen opleveren.’’

Verdeeldheid

Of het het kabinet nu wel lukt om met een oplossing te komen voor de vertraging in de bouw, is zeer de vraag. De regeringspartijen zijn het hier onderling al jarenlang over oneens. Deze zomer nog moest bemiddelaar Johan Remkes een bezweringsformule bedenken nadat regeringspartij CDA had gezegd dat de stikstofdoelen uit het regeerakkoord ‘niet heilig’ zijn. Remkes kwam met de oplossing dat het de bedoeling blijft dat de stikstofuitstoot in 2030 wordt gehalveerd, maar dat er in de jaren daarvoor op meerdere momenten wordt gekeken of het doel nog wel kan worden gehaald.

Nadat minister Adema (ChristenUnie) dat dinsdag weer iets anders formuleerde, eisten regeringspartners VVD en D66 dat hij die woorden terugnam. Dat weigerde hij.

En ook over hoe het nu verder moet denken de vier regeringspartijen anders. Zo ziet D66 in de uitspraak een reden om haast te maken met het snijden in de veestapel. D66-fractieleider Jan Paternotte: ,,Voor de politiek geldt: eigen schuld, dikke bult. Dit krijg je van jarenlang wegkijken. Eindelijk is de rigoureuze keuze gemaakt: stikstof halveren in 2030. Nu komt het erop aan. We hebben bestuurders nodig met ruggengraat.’’

Maar het CDA benadrukt juist dat de overheid niet tegenover de boeren moet gaan staan. En ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis vreest dat overheden en ontwikkelaars ‘weer op boerderijenjacht gaan op het platteland’, om die uit te kopen en zo stikstofruimte te vinden. De VVD wil hoe dan ook dat er 100 duizend woningen per jaar gebouwd gaan worden.

Van der Wal bezweert echter dat binnen het kabinet de neuzen allemaal de zelfde kant op staan. ,,De uitspraak van de Raad van State is een tegenvaller, maar is wel klip en klaar. We kunnen niet meer op de pof leven en moeten per bouwproject onderbouwen of de natuur er geen schade van ondervindt.’’

