Kabinet onderzoekt verbod op snus

Politieke zorgen over besluit om Europees voetbal alleen via een app gratis te vertonen

In de Tweede Kamer is met bezorgdheid gereageerd op de plannen van Ziggo. De tv-aanbieder heeft de rechten voor Europees voetbal binnengesleept, waardoor niet-abonnees vanaf 2024 Europese wedstrijden van Nederlandse clubs niet op televisie maar via een app moeten kijken. ,,Dat is in strijd met de geest van de Mediawet.”

11 november