Kabinet ruziet over autobelastingen: benzine waarschijnlijk duurder

Eerder opgestapt D66-Kamerlid Sidney Smeets laat terugkeer open: ‘Er is niks bewezen’

Oud-D66-Kamerlid Sidney Smeets laat in het midden of hij aanspraak zal maken op een zetel die vrijkomt nu een Kamerlid de fractie verlaat. In april 2021 verliet hij de Kamer na beschuldigingen van geflirt met meerdere tieners.