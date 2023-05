Kabinet trekt geen geld uit voor ‘bed, bad, brood-opvang’, gemeenten boos

Dat blijkt uit een brief die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) donderdag naar de aangesloten gemeenten stuurde. Het gaat om opvang die bekend werd als bed, bad, brood. Over de vraag wat te doen met uitgeprocedeerde asielzoekers viel het kabinet-Rutte II nog bijna in 2015: de VVD wilde illegaliteit strafbaar stellen, de PvdA wilde deze groep mensen juist opvangen. Het compromis tussen VVD en PvdA was een pilot met sobere opvang in vijf gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven.