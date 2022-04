Kabinet verruimt mogelijk aanvullende beurs voor jongeren uit middeninkomens, maar wel bínnen budget

In plaats daarvan zouden studenten met ouders die een middeninkomen verdienen (tot 70.000 of 80.000 euro per jaar) óók aanspraak kunnen maken op een aanvullende beurs. Die beurs komt dan bovenop de basisbeurs, die per studiejaar 2023-2024 een comeback maakt. Thuiswonende studenten krijgen in de plannen van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs nu nog 91 euro per maand, uitwonende studenten 255 euro.

De Kamer, met name coalitiepartijen D66 en CDA, willen dat Dijkgraaf meer doet voor de middeninkomens, omdat uit onderzoek blijkt dat die groep het meest in de knel komt. D66-Kamerlid Jeanet van der Laan noemt het goed dat de lagere inkomens er in de voorkeursvariant van het kabinet het meest op vooruitgaan. ,,Maar kan het nog een slag socialer door studenten uit de middenklasse ook in aanmerking te laten komen voor een aanvullende beurs?”

Volgens Dijkgraaf is dat ‘zeker nog een knop waaraan gedraaid kan worden’. ,,We kunnen meer doen voor middeninkomens als we tegelijk de maximale aanvullende beurs wat verlagen”, aldus Dijkgraaf in een Kamerdebat over de basisbeurs.

Karig

De oppositie vindt, net als studentenorganisaties, de bedragen ‘te karig’ en wil dat studenten een hogere beurs krijgen. Maar meer geld uittrekken voor een eventuele aanpassing van de plannen die hij twee weken geleden met de Tweede Kamer deelde, is de D66-bewindsman niet van plan. ,,Ik kan het totale budget voor de aanvullende beurs wel verder uitspreiden.”

Volgens Dijkgraaf komt de combinatie van basisbeurs en aanvullende beurs ‘wel heel erg in de buurt van het oude stelsel’ zoals dat tot 2015 gold. ,,Maar we moeten ook eerlijk zijn: er is ook een rol voor ouders en voor lenen. Dat is altijd al zo geweest.” CDA-Kamerlid Harry van der Molen, die stelde dat zijn partij ‘financieel verder had willen gaan’ dan het regeerakkoord ‘ons de mogelijkheid geeft’, beaamde dat. ,,De basisbeurs is nooit een systeem geweest waarvan je helemaal rond kon komen.”

De minister stelde meermaals dat hij gebonden is aan het bedrag dat bij de onderhandelingen van kabinet-Rutte IV is afgesproken. ,,Dit is de opdracht die ik heb uit te voeren.”

Compensatie

Dat geldt ook voor de tegemoetkoming die studenten krijgen die sinds 2015 geen basisbeurs meer ontvingen en hun studiefinanciering moesten lenen. Daarvoor is een bedrag van 1 miljard euro uitgetrokken, maar de Kamer kreeg geen antwoord op de vraag waarop dat bedrag is gebaseerd. Dijkgraaf erkende wel dat het bij lange na geen volledige compensatie is. ,,Ik kan ook rekenen, ik zie dat dit een tegemoetkoming is in de compensatie.” Volgens Dijkgraaf is het zijn ‘opdracht’ om dat bedrag ‘zo effectief mogelijk’ te besteden.

Studenten krijgen ‘op z’n vroegst’ in 2025 hun tegemoetkoming, omdat dit volgens Dijkgraaf ‘een flink technisch karwei’ is voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Eerder is niet mogelijk. Ook horen jongeren pas in dat jaar hoeveel geld ze krijgen. De compensatie zal maximaal 3206 euro zijn, mits studenten ook de studievouchers laten uitbetalen.

Een deel van de Kamer vreest dat jongeren komend studiejaar massaal overslaan, zodat zij een jaar later onder de basisbeurs vallen. Dat zou hen ‘duizenden euro’s’ aan schuld kunnen schelen, rekende SP’er Peter Kwint voor. Dijkgraaf belooft de ontwikkelingen ‘met zorg’ te volgen. Hij benadrukt dat studenten die in september aan hun opleiding beginnen, vanaf 2023 wel gewoon de basisbeurs krijgen. Ook moedigt hij jongeren aan hun studie niet uit te stellen. ,,Hoe sneller je aan je toekomst kunt beginnen, hoe beter.”

