Kabinet was te stellig over avondklok en effect vaccins: ‘Als dat niet uitkomt, ontstaat gevoel van desillusie’

OVV-RAPPORTIngrijpende coronarestricties als de avondklok en scholensluiting zijn nooit goed geëvalueerd, waardoor bij de start van een nieuwe coronagolf nog altijd onduidelijk is wat de effecten zijn. Ook hield het kabinet te weinig rekening met verschillende virusscenario's en communiceerde het te stellig in de maanden na de paniekperiode van de eerste uitbraak.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vanochtend in deel twee van zijn driedelige corona-evaluatie. In het eerste rapport constateerde de Onderzoeksraad dat Nederland slecht voorbereid was op een pandemie, maar ook in de maanden na de uitbraak was er weinig lerend vermogen, luidt de strenge conclusie nu.

Heftige lockdownmaatregelen zijn nooit goed geëvalueerd, er werd te lang gewed op één vaccinscenario (AstraZeneca via huisartsen), de communicatie rond het einde van de avondklok (‘zo snel mogelijk weg’) en vaccin als oplossing van de crisis (‘licht aan het einde van de tunnel’) was te stellig.

En het mondkapjesbeleid zaaide verwarring, met ministers die zich eerst verschuilen achter de experts van het OMT en dan na politieke druk alsnog omgaan en tot een mondkapplicht overgaan: ‘Het wisselend beleid in combinatie met een gebrekkige argumentatie over het voordeel van maatregelen is doorgaans niet bevorderlijk voor het draagvlak’, schrijft de OVV. ‘Het is daarom opmerkelijk dat het draagvlak voor de mondkapjesplicht relatief hoog is in de onderzochte periode, evenals de naleving.’

Het kabinet moet nu alsnog onderzoek doen naar effecten van lockdownregels, vindt de raad. ,,Er zijn naar de avondklok bijvoorbeeld wel studies in andere landen gedaan, maar je wil een specifieke Nederlandse evaluatie”, zegt OVV-raadslid Erica Bakkum in een toelichting. ,,Dan ben je beter voorbereid op een eventuele nieuwe opvlamming of een volgende pandemie.”

Experts van het RIVM en het kabinet benadrukten steeds dat wetenschappelijk onderzoek naar losse lockdownregels ingewikkeld is, vandaar dat gewerkt werd met grove inschattingen op basis van internationale data. Zo zou de avondklok in combinatie met de thuisbezoekrestricties de verspreiding van het virus met zo’n tien procent remmen. Inmiddels heeft het kabinet overigens wel besloten tot een ‘bredere corona-aanpak’, met het nieuwe Maatschappelijk Impact Team onder voorzitterschap van oud-GroenLinks-leider Jolande Sap.



Vier thema's

Voor dit rapport keek de OVV speciaal naar vier thema’s: de vaccinatiestrategie, de mondkapregels, de avondklok en scholensluiting. De onderzoeksperiode beslaat september 2020 - juli 2021 en gaat dus over de tweede en daaropvolgende coronagolven. De Britse variant dwong het kabinet in de winter van 20/21 opnieuw tot ingrijpende maatregelen, met als climax de lockdown en scholensluiting in december en de avondklok in januari.

Vaccinatiestrategie te smal, communicatie avondklok te stellig

Pas in januari 2021 begon Nederland met grootschalig vaccineren. Het lange tijd wedden op één vaccin (AstraZeneca) en één methode (prikken via de huisartsen) past in het patroon van te weinig scenario’s voorbereiden en uitwerken, vindt de Onderzoeksraad: ,,Door de eenzijdige focus op AstraZeneca-huisarts-scenario zijn alternatieve scenario's niet bijtijds voorbereid.”

Het kabinet communiceerde ook bij dit thema te stellig over de verwachtingen: lang werd gesteld dat de vaccinatieronde ‘licht aan het einde van de tunnel bood’ en dat met een prik ‘het normale leven dichterbij komt’: ,,Als vervolgens blijkt dat een hoge vaccinatiegraad niet automatisch betekent dat maatregelen niet nodig zijn, ontstaat er een gevoel van desillusie.” Ook rond de avondklok werd te stellig gesproken door ministers: de grote onzekerheden over het werkelijke effect van het paardenmiddel ‘blijft grotendeels buiten beeld’, en de avondklok lag ‘bovenop de stapel’ om af te schaffen, maar werd uiteindelijk maar liefst vijf keer verlengd: ‘De scholensluiting eindigde eerder dan de avondklok'.

De OVV herhaalt zijn eerdere kritiek dat adviseurs van het OMT en beslissers in de politiek niet altijd rolvast waren. Politici verscholen zich achter ‘de witte jassen’ van het OMT, die experts wogen soms juist spullenschaarste mee. Terwijl dat voor hun medisch-wetenschappelijke advies niet uit zou moeten maken, vindt de raad.

,,Daarnaast ziet de raad opnieuw dat het kabinet weinig rekening houdt met verschillende scenario's", schrijven de onderzoekers. Andere adviesraden delen die kritiek. Al vaker en eerder drongen experts aan op een aanpak waarbij politiek en samenleving de reële coronascenario’s - van verkoudheid tot ‘worst case’ - voorbereiden en helemaal uitwerken, inclusief dus een juridisch instrumentarium in geval noodmaatregelen nodig zijn.

Scholensluiting leidt tot ‘verwarring’, effecten onduidelijk

In december 2020 is het Code Rood rond de nieuwe Britse virusvariant. Na de eerste golf wilde het kabinet de scholen niet meer sluiten, maar voelt zich in december alsnog gedwongen om toch weer afstandsonderwijs in te voeren. ‘Het besluit leidt bij scholen en ouders tot verwarring en frustratie als uit de communicatie blijkt dat de scholensluiting vooral is bedoeld om het aantal contacten en reisbewegingen van ouders te verminderen’, schrijft de OVV. ‘En niet om de kinderen zelf te beschermen tegen het virus. Wat het beoogde effect van de scholensluiting is op het dempen van de pandemie is bovendien niet duidelijk'.



Onderwijsbond AOb zegt dat scholen nooit mogen sluiten om de ouders thuis te houden en zo de risico’s op besmetting mede te beperken. Schoolsluitingen zijn volgens de bond ‘zo ingrijpend’ voor de leerlingen, dat ze puur en uitsluitend mogen worden afgekondigd om de gezondheid van de scholieren en hun leerkrachten te beschermen. ,,Dit rapport bevestigt dat de scholensluitingen ook werden genomen om ouders te dwingen thuis te werken’’, aldus voorzitter Tamar van Gelder.

Momenteel is de juridische gereedschapskist voor coronaregels leeg: de meerderheid van de Eerste Kamer stemde de coronawet in mei weg, als er komende winter onverhoopt lockdownregels nodig zijn, moet dat per noodverordening geregeld worden.

Bij de presentatie van het eerste rapport in februari oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat Nederland niet voorbereid was op een pandemie.

Kwetsbaren voelden zich ‘achtergesteld’ bij vaccinatiecampagne

De raad gaat ook in op de positie van mensen met een slechte gezondheid tijdens de vaccinatiecampagne. Hoewel de Gezondheidsraad adviseerde om hen voorrang te geven, koos het kabinet ervoor om eerst zorgmedewerkers een inenting aan te bieden. Daarna kwamen mensen aan de beurt die de overheid aanmerkte als kwetsbaar voor het virus, maar niet alle mensen die zich kwetsbaar voelen werden tot die groep gerekend. Deze mensen voelden zich dan ook ‘achtergesteld’, concludeert de raad.

