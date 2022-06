Kabinet wil dat kinderen bij seksuele voorlichting leren grenzen aan te geven

Daarnaast zouden alle werkgevers verplicht een gedragscode moeten opstellen om ongewenst gedrag tegen te gaan. Het kabinet wil deze maatregelen opnemen in een nationaal actieplan om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken, zo schrijft het in een Kamerbrief waarin ‘contouren’ van dat plan worden geschetst.

Mariëtte Hamer, die begin april begon als regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, werd de afgelopen drie maanden overstelpt met ‘noodkreten over schrijnende en traumatiserende gebeurtenissen’ en adviezen. Deze ‘ervaringen en verhalen’ onderstrepen volgens het kabinet ‘de urgentie van een ambitieus nationaal actieplan’, dat in het najaar af moet zijn.

Definitie is er nog niet

Toch blijkt dat het kabinet ook drie maanden na Hamers aantreden nog altijd broedt op de vraag wát de definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag is. Deze zomer gaat het kabinet daarom in gesprek met onder meer ervaringsdeskundigen, wetenschappers en jongeren ‘om kennis en aanbevelingen op te halen’. Daarmee hoopt het kabinet tot ‘maatschappelijke normen’ te komen: een gedeeld beeld over hoe we met elkaar willen omgaan. Die normen moeten dan ook worden verankerd in wetten en regels, zodat voor iedereen duidelijk wordt wat wel en wat niet toelaatbaar is.

Ook moet de samenleving geschoold worden in wat een gezonde relatie is, hoe wensen en grenzen kunnen worden aangegeven en dat consent, instemming, belangrijk is. Ook wil het kabinet dat mensen ingrijpen als zij getuige zijn van ‘alledaagse situaties’ waarbij ‘iedereen voelt dat ze eigenlijk over de schreef gaan’. Nu kijken omstanders nog te vaak weg.

Hamer moet gaan zorgen voor een cultuurverandering, zo stelden meest verantwoordelijke bewindspersonen Robbert Dijkgraaf (Emancipatie) en Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bij haar aantreden. De speciale regeringscommissaris, volgens het kabinet ‘uniek in de wereld’, werd aangesteld in de nasleep van het schandaal bij The Voice. Volgens het kabinet kijken veel landen met belangstelling naar het werk van Hamer.

