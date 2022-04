Kabinetsplan voor eventuele winterpiek coronavirus: langere kerstvakantie, kortere zomervakantie

Dat staat in een plan dat onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Omdat het coronavirus de afgelopen jaren steeds piekte in de winter, waardoor scholen al twee keer eerder een week langer dicht gingen rond de kerstvakantie, bekijken zij nu samen met het onderwijs of de schoolvakanties op de schop moeten voor basis- en middelbare scholen.

‘Op die manier zouden we nu al anticiperen op een eerdere of langere kerstvakantie, zodat scholen daar rekening mee kunnen houden', schrijven de bewindslieden. Daarmee willen zij nadelige gevolgen voor het onderwijs - door de schoolsluitingen in de coronapandemie ontstonden grote onderwijsachterstanden - en ‘maatschappelijke onrust’ voorkomen door een plots besluit om de scholen weer dicht te gooien.

Open dagen

Dat is nog niet zo eenvoudig: de schoolvakanties zijn tot het schooljaar 2025/2026 wettelijk vastgelegd. Om daarvan af te wijken is nog veel overleg nodig, stellen de ministers. Zij gaan dat de komende maanden ‘nader verkennen’. In juni moet dan duidelijk worden of de vakantieperiodes voor komend schooljaar worden aangepast.

Ook het mbo, hbo en de universiteiten moeten kijken naar een ‘langere periode onderwijsvrij’ rond de kerstvakantie, suggereert het kabinet. In tegenstelling tot het funderend onderwijs mogen scholen in het mbo en hoger onderwijs in grote mate zelf hun les- of collegejaar indelen.

Het kabinet vraagt middelbare scholen, mbo’s, hoge scholen en universiteiten ook om te overwegen de open dagen niet meer in de winterperiode te houden. Voor schooljaar 2022/2023 wordt geadviseerd te kijken naar ‘voor en in de herfstvakantie of in en na de voorjaarsvakantie’.

