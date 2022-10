Kamer bezorgd: prijsplafond kost straks misschien wel 40.000.000.000 euro

In de Tweede Kamer is genoeg steun voor het prijsplafond van het kabinet om de energiekosten voor huishoudens te drukken. Maar dat die maatregel in potentie maar liefst 40 miljard euro gaat kosten, baart ook zorgen.

VVD’er Eelco Heinen vat het zo samen: ,,Ongekende tijden vragen om ongekende maatregelen.” Niemand die hem woensdag, in een debat over de staatsfinanciën, tegensprak. Maar de vele, miljardenverslindende maatregelen die het kabinet treft, roepen tegelijk vragen op.

Want op Prinsjesdag werd al duidelijk dat het kabinet bijna 18 miljard uittrekt om de effecten van de hoge inflatie en energieprijzen te dempen, het komende jaar. Eerder was al bijna 7 miljard uitgetrokken. En dinsdag werd duidelijk hoe het prijsplafond eruit gaat zien, dat het kabinet wil instellen voor de energieprijzen. De uitwerking van wat al eerder was aangekondigd: een huishouden met een gemiddeld energieverbruik is volgend jaar 241 euro per maand aan stroom en gas kwijt.

De kosten zijn nog wat meer diffuus, maar prille berekeningen wijzen uit dat dit het kabinet mogelijk 23,5 miljard gaat kosten. En als het tegenvalt, zelfs 40,1 miljard. Astronomische bedragen, aldus PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. En dan komt er ook nog een pakket om het mkb te helpen.

Het is bovendien nog onduidelijk hóe het prijsplafond precies betaald gaat worden. Het kabinet hoopt dat de winsten van energieproducenten, die momenteel immers hoog zijn, kunnen worden ‘afgeroomd’. Ongeveer ‘de helft’ van het prijsplafond, zei minister Sigrid Kaag eerder, zou zo betaald moeten kunnen worden. Maar dat was toen het prijsplafond nog de helft ‘goedkoper’ werd ingeschat. Daarnaast was er al 5,4 miljard euro apart gezet voor verlaging van de energiebelasting, die niet doorgaat. En het kabinet rekent ook op meer inkomsten van belasting aan energiebedrijven én omdat het gas dat het zelf verkoopt een hogere prijs heeft. Komend jaar zou dat samen zeker 4,3 miljard extra moeten opleveren.

Alternatief

Maar dan blijft er nog een behoorlijke rekening liggen. Ook de VVD ziet dat: ,,Het risico voor de overheidsfinanciën is enorm”, aldus Heinen. ,,Maar er is geen alternatief. We leggen anders het risico bij huishoudens.”

Ook D66’er Steven van Weyenberg voelt het ongemak. ,,Maar het alternatief zou zijn om nu alvast de lasten, de belastingen, te verzwaren. Maar dat blijkt dan straks misschien niet nodig, als we alsnog winsten van energieproducenten kunnen gebruiken.”

Op de achtergrond klinkt ook kritiek van economen die vrezen dat het kabinet door het ingrijpen de inflatie aan gaat wakkeren. En ondertussen loopt het kabinet dus óók het risico dat de eigen schuld omhoog gaat.

Sigrid Kaag, minister van Financiën (D66) tijdens de eerste dag van de Algemene Financiële Beschouwingen.

In 2022 en 2023 was er al een begrotingstekort (voorzien). Volgend jaar bedraagt dat 2,5 procent, grofweg 24 miljard euro die minister Sigrid Kaag moet lenen op de kapitaalmarkt. Toch werd dat gat niet als probleem gezien. Want de staatsschuld nam in de laatste berekeningen af van 52,4 in 2021 naar 48,8 procent volgend jaar. De afname komt deels omdat de Nederlandse economie harder groeit dan de schuld toeneemt. Als percentage van de economie neemt de schuld daarom af. Maar toen die berekeningen werden gemaakt, was het prijsplafond nog niet meegenomen. Hoe de financiën van de overheid er nu precies uitzien, weet eigenlijk niemand.

D66’er Van Weyenberg zei het zo: ,,We komen in onbekend gebied, want we weten nog niet wat het ons gaat kosten.”