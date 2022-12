Kamer klaar met deelscooters: ‘Onveilig en net zo vervuilend als benzinescooter’

Een meerderheid in de Tweede Kamer is de overlast van elektrische deelscooters zat en wil dat er nieuwe, strengere regels komen.

Vandaag zal ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf hiervoor samen met VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis een motie indienen. Zij willen dat het Rijk gemeenten gaat helpen om de strijd aan te binden met de overlast van lukraak geparkeerde deelscooters. Volgens het Kamerlid van de ChristenUnie ‘worstelen gemeenten met de aanpak van deelscooters’. ,,Die scooters leiden tot verkeersonveiligheid, omdat ze overal worden geparkeerd, zelfs op blindegeleidestroken.’’

In circa dertig gemeenten worden nu deelscooters aangeboden, terwijl aanbieders als Felyx, Check en Go Sharing daar géén vergunning nodig hebben. De Kamer wil dat hier verandering in komt. Daardoor kan er een maximum gesteld worden aan het aantal scooters, of kunnen bepaalde gebieden worden uitgesloten voor het rijden met of parkeren van deelscooters.

Ook wil de Kamer onderzoeken of er voor het plaatsen van deelscooters op gemeentegrond een belasting kan komen, zoals die nu ook al bestaat voor bijvoorbeeld bedrijven met lichtreclames en horeca met een terras.

Volledig scherm Zo parkeert Enschede de deelscooter. © X

Even vervuilend als benzine

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) berekende dat een deelscooter ruim twee keer zo vervuilend is als een elektrische scooter in privébezit en net zo vervuilend als een scooter op benzine. Dit komt doordat deelscooters met lege accu’s worden opgehaald om deze op te laden en daarna weer worden verspreid. Mensen springen ook slordiger om met deelscooters: gemiddeld gaan die 3,7 jaar mee, tegen 10 jaar voor privéscooters.

ChristenUnie-Kamerlid Van der Graaf benadrukt dat de elektrische deelscooters ‘helemaal niet zo duurzaam zijn’. ,,Ik zie dat deelscooters grif gebruikt worden door studenten, maar je kunt ook gewoon de fiets pakken.’’ VVD’er Daniel Koerhuis wil naar eigen zeggen ‘geen buitenlandse toestanden in onze steden’. ,,In Brussel struikel je over de deelscooters, dat willen we niet in Nederland. Je zult er maar lopen met je kinderwagen.’’

Verschillende gemeenten namen al maatregelen tegen de overlast. Zo maakt de elektrische deelscooter in Utrecht plaats voor deelfietsen, omdat dit gezonder is en deze passen in bestaande fietsrekken. Enschede trekt juist geld uit voor grotere parkeerplaatsen voor deelscooters en -fietsen.

